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Цифровой манометрический коллектор Testo 557 комплект с Bluetooth
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Вакуумметры
    Цифровой манометрический коллектор Testo 557 комплект с Bluetooth
    Арт. geototal_670
    Цифровой манометрический коллектор Testo 557 комплект с Bluetooth
    Цифровой манометрический коллектор Testo 557 комплект с Bluetooth
    Цифровой манометрический коллектор Testo 557 комплект с Bluetooth
    Цифровой манометрический коллектор Testo 557 комплект с Bluetooth
    Цифровой манометрический коллектор Testo 557 комплект с Bluetooth
      Цифровой манометрический коллектор Testo 557 комплект с Bluetooth
      Цифровой манометрический коллектор Testo 557 комплект с Bluetooth
      Цифровой манометрический коллектор Testo 557 комплект с Bluetooth
      Цифровой манометрический коллектор Testo 557 комплект с Bluetooth
      Цифровой манометрический коллектор Testo 557 комплект с Bluetooth

      Цифровой манометрический коллектор Testo 557 комплект с Bluetooth

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_670

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. температура хранения, °С
      		-20
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Цифровой манометрический коллектор Testo 557 с Bluetooth 0563 1557 предназначен для диагностики оборудования, работающего с хладагентами. Осуществляет точное измерение вакуума, температуры и давления. В память прибора заложены 60 хладагентов. Расчет перегрева и переохлаждения осуществляется одновременно: нет необходимости делать это вручную. Прочный корпус устойчив к механическим повреждениям и соответствует классу защиты от внешних воздействий IP 42. Возможность работы коллектора со смартфоном или планшетом с помощью мобильного приложения позволяет проводить удаленный мониторинг процесса измерения.

        Преимущества

        • Ресурс батареи - 250 часов
        • Отображение данных измерений на смартфоне/планшете
        • Два зонда-зажима температуры включены в комплект поставки
        • Высокоточный внешний датчик Пирани для измерения вакуума
        • Благодаря дисплею с подсветкой можно считывать показания даже в условиях недостаточной освещенности
        • Быстрое и точное измерение высокого и низкого давления благодаря двум сенсорам давления с температурной компенсацией
        • Нет необходимости переподключения шлангов хладагента благодаря автоматическому режиму теплового насоса
        • Полезные функции документирования: можно сохранять результаты измерений в формате pdf или csv и отправить их напрямую по e-mail