Цифровой манометрический коллектор Testo 557 комплект с Bluetooth
Арт. geototal_670
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Мин. температура хранения, °С
|-20
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Макс. рабочая температура, °С
|50
Цифровой манометрический коллектор Testo 557 с Bluetooth 0563 1557 предназначен для диагностики оборудования, работающего с хладагентами. Осуществляет точное измерение вакуума, температуры и давления. В память прибора заложены 60 хладагентов. Расчет перегрева и переохлаждения осуществляется одновременно: нет необходимости делать это вручную. Прочный корпус устойчив к механическим повреждениям и соответствует классу защиты от внешних воздействий IP 42. Возможность работы коллектора со смартфоном или планшетом с помощью мобильного приложения позволяет проводить удаленный мониторинг процесса измерения.
Преимущества
- Ресурс батареи - 250 часов
- Отображение данных измерений на смартфоне/планшете
- Два зонда-зажима температуры включены в комплект поставки
- Высокоточный внешний датчик Пирани для измерения вакуума
- Благодаря дисплею с подсветкой можно считывать показания даже в условиях недостаточной освещенности
- Быстрое и точное измерение высокого и низкого давления благодаря двум сенсорам давления с температурной компенсацией
- Нет необходимости переподключения шлангов хладагента благодаря автоматическому режиму теплового насоса
- Полезные функции документирования: можно сохранять результаты измерений в формате pdf или csv и отправить их напрямую по e-mail