Цифровой манометрический коллектор Testo 557 комплект с Bluetooth

Цифровой манометрический коллектор Testo 557 с Bluetooth 0563 1557 предназначен для диагностики оборудования, работающего с хладагентами. Осуществляет точное измерение вакуума, температуры и давления. В память прибора заложены 60 хладагентов. Расчет перегрева и переохлаждения осуществляется одновременно: нет необходимости делать это вручную. Прочный корпус устойчив к механическим повреждениям и соответствует классу защиты от внешних воздействий IP 42. Возможность работы коллектора со смартфоном или планшетом с помощью мобильного приложения позволяет проводить удаленный мониторинг процесса измерения.

Преимущества