Электронный анализатор работы холодильных систем Testo 570-1
Арт. geototal_368
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мин. температура хранения, °С
|-20
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Макс. рабочая температура, °С
|50
- Цифровой манометрический коллектор Testo 570-1 0563 5701 предназначен для работ по техническому обслуживанию холодильных систем и тепловых насосов. С его помощью производится измерение температуры, давления и вакуума, а также расчет параметров перегрева и переохлаждения. Прибор имеет режим "теплового насоса", благодаря которому осуществляется автоматическое переключение отображения высокого/низкого давления и температуры. Вся необходимая информация выводится на дисплей с подсветкой, позволяющей работать в слабоосвещенных местах.
Преимущества
- 4-х ходовой блок клапанов с 4 разъемами , 4 штуцерами для шлангов и смотровым стеклом
- Встроенное измерение вакуума окажет оптимальную поддержку при вакуумировании системы
- Режим «тепловой насос»: автоматическое переключение отображения высокого/низкого давлений и температур
- Тест на герметичность с температурной компенсацией
- Расчет параметров перегрева и переохлаждения
- Мониторинг системы и непрерывная регистрация показаний на протяжении 999 часов (требуется наличие ПК)
- ПО “EasyKool” с расширенным набором функций
- Управление хладагентами контроль уровня заполнения хладагента
- 40 хладагентов в памяти прибора