Электронный анализатор работы холодильных систем Testo 570-1

Преимущества



4-х ходовой блок клапанов с 4 разъемами , 4 штуцерами для шлангов и смотровым стеклом

Встроенное измерение вакуума окажет оптимальную поддержку при вакуумировании системы

Режим «тепловой насос»: автоматическое переключение отображения высокого/низкого давлений и температур

Тест на герметичность с температурной компенсацией

Расчет параметров перегрева и переохлаждения

Мониторинг системы и непрерывная регистрация показаний на протяжении 999 часов (требуется наличие ПК)

ПО “EasyKool” с расширенным набором функций

Управление хладагентами контроль уровня заполнения хладагента

40 хладагентов в памяти прибора

Цифровой манометрический коллектор Testo 570-1 0563 5701 предназначен для работ по техническому обслуживанию холодильных систем и тепловых насосов. С его помощью производится измерение температуры, давления и вакуума, а также расчет параметров перегрева и переохлаждения. Прибор имеет режим "теплового насоса", благодаря которому осуществляется автоматическое переключение отображения высокого/низкого давления и температуры. Вся необходимая информация выводится на дисплей с подсветкой, позволяющей работать в слабоосвещенных местах.