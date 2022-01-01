Домкрат Magnus-Profi реечный JR200 20т.

Преимущества

Высокая степень надежности и подходит для интенсивной работы

Прочная квадратная опорная рейка позволяет избежать смещения центра тяжести при подъеме груза

Зубчатые рейки высокой степени закалки позволяют исключить срезание зубьев и деформацию рейки

Высокой эффективностью пользуется такая техника как реечный домкрат MAGNUS PROFI JR 200. Она прекрасно подходит для работы с различными типами грузов и для их подъема на выбранную высоту. Грузоподъемность устройства равна двадцати тоннам, так что с его помощью нельзя поднять более тяжелые грузы. Впрочем, даже такая грузоподъемность является достаточной для того, чтобы спрос на это приспособление был очень высоким. Использоваться оно может во время различных процедур, начиная с строительных, и заканчивая ремонтными работами. В основе конструкции оборудования лежит зубчатая рейка. Она имеет специальную опорную чашку, в которой размещается груз. Вращение рукоятки реечного домкрата MAGNUS PROFI JR 200 позволяет осуществлять подъем грузов.