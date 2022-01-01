Преобразователь ржавчины Eltrans, триггер-спрей, 500 мл
Арт. О00000031681
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|преобразователь ржавчины
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Объем, л
|0.5
- Преобразователь ржавчины Eltrans, триггер-спрей, 500 мл - предназначен для борьбы с коррозией любых стальных изделий и подготовки поверхности металла имеющего окалину и ржавчину, сварных швов и т.п. под окраску любыми лакокрасочными материалами на синтетической и натуральной основе.
Преимущества
- Вступает в реакцию с продуктами ржавчины, модифицирует их и превращает в несущий слой для лакокрасочных материалов
- Наличие в составе активных ионов цинка позволяет обеспечить дополнительную защиту поверхности и продлить срок службы стальных изделий
- Преобразователь расходуется экономично, благодаря чему его хватит на долгое время