Преимущества

Преобразователь ржавчины Eltrans, триггер-спрей, 500 мл - предназначен для борьбы с коррозией любых стальных изделий и подготовки поверхности металла имеющего окалину и ржавчину, сварных швов и т.п. под окраску любыми лакокрасочными материалами на синтетической и натуральной основе.