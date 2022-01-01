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Преобразователь ржавчины Eltrans, триггер-спрей, 500 мл
280 ₽
Очистители
    Преобразователь ржавчины Eltrans, триггер-спрей, 500 мл
    Арт. О00000031681
    Преобразователь ржавчины Eltrans, триггер-спрей, 500 мл

      Преобразователь ржавчины Eltrans, триггер-спрей, 500 мл

      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031681

      Характеристики

      Производитель
      		Eltrans
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		преобразователь ржавчины
      Объем, л
      		0.5
      Все характеристики
      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Преобразователь ржавчины Eltrans, триггер-спрей, 500 мл - предназначен для борьбы с коррозией любых стальных изделий и подготовки поверхности металла имеющего окалину и ржавчину, сварных швов и т.п. под окраску любыми лакокрасочными материалами на синтетической и натуральной основе.

        Преимущества

        • Вступает в реакцию с продуктами ржавчины, модифицирует их и превращает в несущий слой для лакокрасочных материалов
        • Наличие в составе активных ионов цинка позволяет обеспечить дополнительную защиту поверхности и продлить срок службы стальных изделий
        • Преобразователь расходуется экономично, благодаря чему его хватит на долгое время