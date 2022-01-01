Жидкий ключ Eltrans EL-0503.01 УПС-40 аэрозоль, 210 мл
Арт. О00000031678
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|проникающая смазка
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Объем, л
|0.21
- Жидкий ключ Eltrans EL-0503.01 УПС-40 аэрозоль, 210 мл - облегчит отвинчивание резьбовых соединений всех типов.
Преимущества
- Обладает отличной проникающей способностью и является незаменимым средством в ремонте транспорта, а также в сантехнических и слесарных работах
- Растворяет коррозию и смазывает резьбовые соединения, петли, замки
- Возвращает подвижность механизму, устраняя скрип и заедание
- Легко обрабатывает даже самые труднодоступные соединения