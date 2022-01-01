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Жидкий ключ Eltrans EL-0503.01 УПС-40 аэрозоль, 210 мл
150 ₽
Очистители
    Жидкий ключ Eltrans EL-0503.01 УПС-40 аэрозоль, 210 мл
    Арт. О00000031678
    Жидкий ключ Eltrans EL-0503.01 УПС-40 аэрозоль, 210 мл

      Жидкий ключ Eltrans EL-0503.01 УПС-40 аэрозоль, 210 мл

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031678

      Характеристики

      Производитель
      		Eltrans
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		проникающая смазка
      Объем, л
      		0.21
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Жидкий ключ Eltrans EL-0503.01 УПС-40 аэрозоль, 210 мл - облегчит отвинчивание резьбовых соединений всех типов.

        Преимущества

        • Обладает отличной проникающей способностью и является незаменимым средством в ремонте транспорта, а также в сантехнических и слесарных работах
        • Растворяет коррозию и смазывает резьбовые соединения, петли, замки
        • Возвращает подвижность механизму, устраняя скрип и заедание
        • Легко обрабатывает даже самые труднодоступные соединения