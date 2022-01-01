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Пазовая прямая фреза с ножом Энкор 9226
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Пазовые фрезы
    Пазовая прямая фреза Энкор 9226
    Арт. Х1519261
    Пазовая прямая фреза с ножом Энкор 9226
    Пазовая прямая фреза с ножом Энкор 9226
      Пазовая прямая фреза с ножом Энкор 9226
      Пазовая прямая фреза с ножом Энкор 9226

      Пазовая прямая фреза Энкор 9226

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1519261

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пазовая прямая
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза Энкор 9226 предназначена для изготовления пазов (канавок) требуемой ширины и глубины в изделиях из различных пород древесины. Используется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками. При определении глубины прохода и ширины выбираемого паза необходимо учитывать мощность фрезерной машины.

        Преимущества

        • Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм
        • Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия