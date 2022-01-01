Пазовая прямая фреза с ножом Энкор 9226

Преимущества

Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм

Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия

Фреза Энкор 9226 предназначена для изготовления пазов (канавок) требуемой ширины и глубины в изделиях из различных пород древесины. Используется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками. При определении глубины прохода и ширины выбираемого паза необходимо учитывать мощность фрезерной машины.