Преимущества

Стальная лента

Используется в автомастерских

Качественное исполнение

Долгий срок службы

Фильтросъемник Jonnesway AI050009A со стальной лентой применяется для снятия масляного фильтра. Используется в автомастерских. Винтовой механизм позволяет производить захват фильтров различного размера.