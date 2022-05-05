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Фильтросъемник Jonnesway AI050009A
5.0
2
660 ₽
Съемники
    Фильтросъемник Jonnesway AI050009A
    Арт. Х13025314
    5.0
    2
    Фильтросъемник Jonnesway AI050009A
    Фильтросъемник Jonnesway AI050009A
      Фильтросъемник Jonnesway AI050009A
      Фильтросъемник Jonnesway AI050009A

      Фильтросъемник Jonnesway AI050009A

      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13025314
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Материал губок
      		металл
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтросъемник Jonnesway AI050009A со стальной лентой применяется для снятия масляного фильтра. Используется в автомастерских. Винтовой механизм позволяет производить захват фильтров различного размера.

        Преимущества

        • Стальная лента
        • Используется в автомастерских
        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы