Фильтросъемник Jonnesway AI050009A
Арт. Х13025314
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Материал губок
|металл
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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- Фильтросъемник Jonnesway AI050009A со стальной лентой применяется для снятия масляного фильтра. Используется в автомастерских. Винтовой механизм позволяет производить захват фильтров различного размера.
Преимущества
- Стальная лента
- Используется в автомастерских
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы