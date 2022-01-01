Опрыскиватель ранцевый Finland 1905 11 литров
Арт. О00000014662
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|нет
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- Опрыскиватель помповый 11л FINLAND 1905 используют для того, чтобы сделать уход за садом и огородом намного удобнее. Благодаря форме ранца, опрыскиватель не придется держать в руках, пока вы поливаете, удобряете растения или наносите средства защиты от насекомых-вредителей. Также опрыскиватель может использоваться для очистки оконных стекол дачного домика или коттеджа. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить опрыскиватель для растений FINLAND по выгодному предложению.
Преимущества опрыскивателя ранцевого FINLAND 1905
- Равномерное распределение нагрузки на спину
- Бак объемом 11 литров
- Эргономичный дизайн рукоятки
- Регулируемая мощность напора
- Фиксация курка подачи жидкости