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Опрыскиватель ранцевый Finland 1905 11 литров
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Ранцевые опрыскиватели
    Опрыскиватель ранцевый Finland 1905 11 литров
    Арт. О00000014662
    Опрыскиватель ранцевый Finland 1905 11 литров

      Опрыскиватель ранцевый Finland 1905 11 литров

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000014662

      Характеристики

      Производитель
      		Finland
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Опрыскиватель помповый 11л FINLAND 1905 используют для того, чтобы сделать уход за садом и огородом намного удобнее. Благодаря форме ранца, опрыскиватель не придется держать в руках, пока вы поливаете, удобряете растения или наносите средства защиты от насекомых-вредителей. Также опрыскиватель может использоваться для очистки оконных стекол дачного домика или коттеджа. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить опрыскиватель для растений FINLAND по выгодному предложению.

        Преимущества опрыскивателя ранцевого FINLAND 1905

        • Равномерное распределение нагрузки на спину
        • Бак объемом 11 литров
        • Эргономичный дизайн рукоятки
        • Регулируемая мощность напора
        • Фиксация курка подачи жидкости