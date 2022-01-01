Фреза кромочная фальцевая Энкор 10563

Преимущества

Благодаря подшипнику можно фрезеровать как прямолинейные, так и изогнутые заготовки

Кромочная фальцевая фреза Энкор 10563 предназначена для работы по дереву. Ее применяют при оформлении паза по кромке и декоративной отделке, также можно использовать для изготовления шипового соединения. В случае поломки или затуплении фрезы ее необходимо немедленно заменить, что сделает работу наиболее комфортной и безопасной. С данной фрезой используется опорный подшипник пол артикулом 23656.