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Фреза кромочная фальцевая Энкор 10563
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Кромочные фрезы
    Фреза кромочная фальцевая Энкор 10563
    Арт. Х1519194
    Фреза кромочная фальцевая Энкор 10563

      Фреза кромочная фальцевая Энкор 10563

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1519194

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кромочная фальцевая фреза Энкор 10563 предназначена для работы по дереву. Ее применяют при оформлении паза по кромке и декоративной отделке, также можно использовать для изготовления шипового соединения. В случае поломки или затуплении фрезы ее необходимо немедленно заменить, что сделает работу наиболее комфортной и безопасной. С данной фрезой используется опорный подшипник пол артикулом 23656.

        Преимущества

        • Благодаря подшипнику можно фрезеровать как прямолинейные, так и изогнутые заготовки