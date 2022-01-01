Фреза кромочная фальцевая Энкор 10563
Арт. Х1519194
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|кромочная
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Вид
|концевая
- Кромочная фальцевая фреза Энкор 10563 предназначена для работы по дереву. Ее применяют при оформлении паза по кромке и декоративной отделке, также можно использовать для изготовления шипового соединения. В случае поломки или затуплении фрезы ее необходимо немедленно заменить, что сделает работу наиболее комфортной и безопасной. С данной фрезой используется опорный подшипник пол артикулом 23656.
Преимущества
- Благодаря подшипнику можно фрезеровать как прямолинейные, так и изогнутые заготовки