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Средство для удаления следов насекомых Grass Mosquitos Cleaner 110372, 600 мл
160 ₽
Очистители от насекомых
    Средство для удаления следов насекомых Grass Mosquitos Cleaner 110372, 600 мл
    Арт. О00000028781
    Средство для удаления следов насекомых Grass Mosquitos Cleaner 110372, 600 мл

      Средство для удаления следов насекомых Grass Mosquitos Cleaner 110372, 600 мл

      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028781

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стеклоомыватель летний
      Объем, л
      		0.6
      Все характеристики
      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Средство для удаления следов насекомых Grass Mosquitos Cleaner 110372 - предназначено для быстрого и легкого удаления остатков насекомых со стекол, пластиковых и хромированных бамперов, капота, решеток радиатора. Новая бесщелочная формула на водной основе с применением эффективных органических растворителей и комплекса поверхностно-активных веществ является абсолютно безопасной для рук и для лакокрасочного покрытия автомобиля. Обладает высокой очищающей способностью и при этом не имеет запаха.