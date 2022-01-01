Средство для удаления следов насекомых Grass Mosquitos Cleaner 110372, 600 мл
Арт. О00000028781
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|стеклоомыватель летний
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Объем, л
|0.6
- Средство для удаления следов насекомых Grass Mosquitos Cleaner 110372 - предназначено для быстрого и легкого удаления остатков насекомых со стекол, пластиковых и хромированных бамперов, капота, решеток радиатора. Новая бесщелочная формула на водной основе с применением эффективных органических растворителей и комплекса поверхностно-активных веществ является абсолютно безопасной для рук и для лакокрасочного покрытия автомобиля. Обладает высокой очищающей способностью и при этом не имеет запаха.