Средство для удаления следов насекомых Grass Mosquitos Cleaner 110372, 600 мл

Средство для удаления следов насекомых Grass Mosquitos Cleaner 110372 - предназначено для быстрого и легкого удаления остатков насекомых со стекол, пластиковых и хромированных бамперов, капота, решеток радиатора. Новая бесщелочная формула на водной основе с применением эффективных органических растворителей и комплекса поверхностно-активных веществ является абсолютно безопасной для рук и для лакокрасочного покрытия автомобиля. Обладает высокой очищающей способностью и при этом не имеет запаха.