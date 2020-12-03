Строительный фен Hitachi RH650V

Преимущества

Потребляемая мощность: 2000 Вт

Наружный диаметр насадки: 34.5 мм

LCD цифровой дисплей

Непрерывная регулировка температуры и различные режимы для разных видов работ

Постоянный контроль температуры при продолжительной работе, без перегрева

Пистолет горячего воздуха Hitachi RH650V имеет встроенный LCD цифровой дисплей - для визуального контроля за рабочим состоянием устройства. Обрезиненная рукоятка способствует комфортной работе пользователя. Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность. Прибор поставляется с 5 насадками в пластиковом кейсе.