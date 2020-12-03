Строительный фен Hitachi RH650V
Арт. О00000007384
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Дисплей
|Да
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Вес, кг
|1
- Пистолет горячего воздуха Hitachi RH650V имеет встроенный LCD цифровой дисплей - для визуального контроля за рабочим состоянием устройства. Обрезиненная рукоятка способствует комфортной работе пользователя. Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность. Прибор поставляется с 5 насадками в пластиковом кейсе.
Преимущества
- Потребляемая мощность: 2000 Вт
- Наружный диаметр насадки: 34.5 мм
- LCD цифровой дисплей
- Непрерывная регулировка температуры и различные режимы для разных видов работ
- Постоянный контроль температуры при продолжительной работе, без перегрева