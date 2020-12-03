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Строительный фен Hitachi RH650V
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Строительный фен Hitachi RH650V
    Арт. О00000007384
    5.0
    1
    Строительный фен Hitachi RH650V
    Строительный фен Hitachi RH650V
      Строительный фен Hitachi RH650V
      Строительный фен Hitachi RH650V

      Строительный фен Hitachi RH650V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000007384
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Дисплей
      		Да
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пистолет горячего воздуха Hitachi RH650V имеет встроенный LCD цифровой дисплей - для визуального контроля за рабочим состоянием устройства. Обрезиненная рукоятка способствует комфортной работе пользователя. Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность. Прибор поставляется с 5 насадками в пластиковом кейсе.

        Преимущества

        • Потребляемая мощность: 2000 Вт
        • Наружный диаметр насадки: 34.5 мм
        • LCD цифровой дисплей
        • Непрерывная регулировка температуры и различные режимы для разных видов работ
        • Постоянный контроль температуры при продолжительной работе, без перегрева