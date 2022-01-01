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Hozelock Опрыскиватель 5л 45050000
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Опрыскиватели и пульверизаторы садовые ручные
    Hozelock Опрыскиватель 5л 45050000
    Арт. X1903182941
    Hozelock Опрыскиватель 5л 45050000
    Hozelock Опрыскиватель 5л 45050000
      Hozelock Опрыскиватель 5л 45050000
      Hozelock Опрыскиватель 5л 45050000

      Hozelock Опрыскиватель 5л 45050000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1903182941

      Характеристики

      Производитель
      		Hozelock
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Великобритания
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Опрыскиватель Hozelock 5л 45050000 предназначен для обработки растений пестицидами, фунгицидами и прочими водорастворимыми удобрениями. Максимальный уровень заполнения емкости составляет 3 литра - для обеспечения оптимального воздушного пространства для сжатия под давлением. Опрыскиватель оснащен встроенным клапаном выпуска давления, который позволяет сбросить избыточное давление для безопасного снятия крышки. Помпа и распыляющая насадка модели выполнены из качественных материалов, что гарантирует долгий срок службы.

        Преимущества

        • Полупрозрачная емкость с делениями для точного дозирования препарата
        • Широкая эргономичная рукоятка для удобства накачивания опрыскивателя Hozelock 5л 45050000
        • Инновационная технология Last Drop - позволяет использовать раствор без остатка, до последней капли
        • Широкая заправочная горловина облегчает залив раствора, а также позволяет хранить внутри распылителя его компоненты