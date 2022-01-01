Hozelock Опрыскиватель 5л 45050000
Арт. X1903182941
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Великобритания
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|нет
- Опрыскиватель Hozelock 5л 45050000 предназначен для обработки растений пестицидами, фунгицидами и прочими водорастворимыми удобрениями. Максимальный уровень заполнения емкости составляет 3 литра - для обеспечения оптимального воздушного пространства для сжатия под давлением. Опрыскиватель оснащен встроенным клапаном выпуска давления, который позволяет сбросить избыточное давление для безопасного снятия крышки. Помпа и распыляющая насадка модели выполнены из качественных материалов, что гарантирует долгий срок службы.
Преимущества
- Полупрозрачная емкость с делениями для точного дозирования препарата
- Широкая эргономичная рукоятка для удобства накачивания опрыскивателя Hozelock 5л 45050000
- Инновационная технология Last Drop - позволяет использовать раствор без остатка, до последней капли
- Широкая заправочная горловина облегчает залив раствора, а также позволяет хранить внутри распылителя его компоненты