Hozelock Опрыскиватель 5л 45050000

Преимущества

Полупрозрачная емкость с делениями для точного дозирования препарата

Широкая эргономичная рукоятка для удобства накачивания опрыскивателя Hozelock 5л 45050000

Инновационная технология Last Drop - позволяет использовать раствор без остатка, до последней капли

Широкая заправочная горловина облегчает залив раствора, а также позволяет хранить внутри распылителя его компоненты

Опрыскиватель Hozelock 5л 45050000 предназначен для обработки растений пестицидами, фунгицидами и прочими водорастворимыми удобрениями. Максимальный уровень заполнения емкости составляет 3 литра - для обеспечения оптимального воздушного пространства для сжатия под давлением. Опрыскиватель оснащен встроенным клапаном выпуска давления, который позволяет сбросить избыточное давление для безопасного снятия крышки. Помпа и распыляющая насадка модели выполнены из качественных материалов, что гарантирует долгий срок службы.