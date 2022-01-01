Преимущества

Быстрое временное взвешивание

Максимальное и минимальное измеренное значение

Автоматическое отключение прибора через 20 минут простоя

Небольшие габариты и малый вес (всего 112 г) - для комфортной работы

Высокая точность измерений - ± 1,5 дБ

Высокое разрешение измерений - 0,1 дБ

Удобное отображение данных на ЖК дисплее

Измеритель уровня шума ADA ZSM 330 А00415 снабжен ярким ЖК-дисплеем, на который выводятся все результаты измерений. Прибор помогает измерять уровень шума в заводском цеху, офисном помещении, салоне автомобиля и т.д. При бездействии, устройство автоматически отключается через 20 минут. В соответствующем режиме можно сохранить на дисплее максимальное или минимальное значение. Модель имеет удобную для захвата форму, небольшие габариты и вес.