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Измеритель уровня шума ADA ZSM 330 А00415
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Шумомеры
    Измеритель уровня шума ADA ZSM 330 А00415
    Арт. X3030689
    Измеритель уровня шума ADA ZSM 330 А00415
    Измеритель уровня шума ADA ZSM 330 А00415
    Измеритель уровня шума ADA ZSM 330 А00415
      Измеритель уровня шума ADA ZSM 330 А00415
      Измеритель уровня шума ADA ZSM 330 А00415
      Измеритель уровня шума ADA ZSM 330 А00415

      Измеритель уровня шума ADA ZSM 330 А00415

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3030689

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Количество и напряжение элементов питания
      		1х9В
      Мин. диапазон измеряемых значений уровня звука , дБ
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Измеритель уровня шума ADA ZSM 330 А00415 снабжен ярким ЖК-дисплеем, на который выводятся все результаты измерений. Прибор помогает измерять уровень шума в заводском цеху, офисном помещении, салоне автомобиля и т.д. При бездействии, устройство автоматически отключается через 20 минут. В соответствующем режиме можно сохранить на дисплее максимальное или минимальное значение. Модель имеет удобную для захвата форму, небольшие габариты и вес.

        Преимущества

        • Быстрое временное взвешивание
        • Максимальное и минимальное измеренное значение
        • Автоматическое отключение прибора через 20 минут простоя
        • Небольшие габариты и малый вес (всего 112 г) - для комфортной работы
        • Высокая точность измерений - ± 1,5 дБ
        • Высокое разрешение измерений - 0,1 дБ
        • Удобное отображение данных на ЖК дисплее