Измеритель уровня шума ADA ZSM 330 А00415
Арт. X3030689
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Количество и напряжение элементов питания
|1х9В
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Мин. диапазон измеряемых значений уровня звука , дБ
|30
- Измеритель уровня шума ADA ZSM 330 А00415 снабжен ярким ЖК-дисплеем, на который выводятся все результаты измерений. Прибор помогает измерять уровень шума в заводском цеху, офисном помещении, салоне автомобиля и т.д. При бездействии, устройство автоматически отключается через 20 минут. В соответствующем режиме можно сохранить на дисплее максимальное или минимальное значение. Модель имеет удобную для захвата форму, небольшие габариты и вес.
Преимущества
- Быстрое временное взвешивание
- Максимальное и минимальное измеренное значение
- Автоматическое отключение прибора через 20 минут простоя
- Небольшие габариты и малый вес (всего 112 г) - для комфортной работы
- Высокая точность измерений - ± 1,5 дБ
- Высокое разрешение измерений - 0,1 дБ
- Удобное отображение данных на ЖК дисплее