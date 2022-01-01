Шумомер ADA ZSM 130+
Арт. geototal_319
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество и напряжение элементов питания
|1х9В
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Мин. диапазон измеряемых значений уровня звука , дБ
|35
- Измеритель уровня шума ADA ZSM 130+ А00112 предназначен для измерения качества звука в студиях звукозаписи, а так же для контроля уровня шумов в динамическом диапазоне. Инструмент обладает простым интерфейсом и управлением, небольшим весом и габаритами и большим набором функций.
Преимущества
- Запоминание всех измерений в памяти изделия
- Фиксация максимального значения для точной работы
- Возможность подключения к анализатору или регистратору через AD/DC выходы
- Работа от батареи, на отдаленном расстоянии от электро-сетей
- Специальный чехол на микрофон позволяет пользоваться инструментом даже при ветренной погоде
- Точность измерения при уровне шума в 94 дБ - 1.5 дБ