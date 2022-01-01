Шумомер ADA ZSM 130+

Преимущества

Запоминание всех измерений в памяти изделия

Фиксация максимального значения для точной работы

Возможность подключения к анализатору или регистратору через AD/DC выходы

Работа от батареи, на отдаленном расстоянии от электро-сетей

Специальный чехол на микрофон позволяет пользоваться инструментом даже при ветренной погоде

Точность измерения при уровне шума в 94 дБ - 1.5 дБ

Измеритель уровня шума ADA ZSM 130+ А00112 предназначен для измерения качества звука в студиях звукозаписи, а так же для контроля уровня шумов в динамическом диапазоне. Инструмент обладает простым интерфейсом и управлением, небольшим весом и габаритами и большим набором функций.