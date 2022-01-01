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Шумомер ADA ZSM 130+
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Шумомеры
    Шумомер ADA ZSM 130+
    Арт. geototal_319
    Шумомер ADA ZSM 130+
    Шумомер ADA ZSM 130+
      Шумомер ADA ZSM 130+
      Шумомер ADA ZSM 130+

      Шумомер ADA ZSM 130+

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_319

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество и напряжение элементов питания
      		1х9В
      Мин. диапазон измеряемых значений уровня звука , дБ
      		35
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Измеритель уровня шума ADA ZSM 130+ А00112 предназначен для измерения качества звука в студиях звукозаписи, а так же для контроля уровня шумов в динамическом диапазоне. Инструмент обладает простым интерфейсом и управлением, небольшим весом и габаритами и большим набором функций.

        Преимущества

        • Запоминание всех измерений в памяти изделия
        • Фиксация максимального значения для точной работы
        • Возможность подключения к анализатору или регистратору через AD/DC выходы
        • Работа от батареи, на отдаленном расстоянии от электро-сетей
        • Специальный чехол на микрофон позволяет пользоваться инструментом даже при ветренной погоде
        • Точность измерения при уровне шума в 94 дБ - 1.5 дБ