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Шумомер ADA ZSM 330
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Шумомеры
    Шумомер ADA ZSM 330
    Арт. geototal_615
    Шумомер ADA ZSM 330
    Шумомер ADA ZSM 330
    Шумомер ADA ZSM 330
      Шумомер ADA ZSM 330
      Шумомер ADA ZSM 330
      Шумомер ADA ZSM 330

      Шумомер ADA ZSM 330

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_615

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Количество и напряжение элементов питания
      		1х9В
      Мин. диапазон измеряемых значений уровня звука , дБ
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Измеритель уровня шума ADA ZSM 330 А00415 снабжен ярким ЖК-дисплеем, на который выводятся все результаты измерений. Прибор помогает измерять уровень шума в заводском цеху, офисном помещении, салоне автомобиля и т.д. При бездействии, устройство автоматически отключается через 20 минут. В соответствующем режиме можно сохранить на дисплее максимальное или минимальное значение. Модель имеет удобную для захвата форму, небольшие габариты и вес.

        Преимущества

        • Быстрое временное взвешивание
        • Максимальное и минимальное измеренное значение
        • Автоматическое отключение прибора через 20 минут простоя
        • Небольшие габариты и малый вес (всего 112 г) - для комфортной работы
        • Высокая точность измерений - ± 1,5 дБ
        • Высокое разрешение измерений - 0,1 дБ
        • Удобное отображение данных на ЖК дисплее