Картридж Aquakit 087 SL10 CG угольный насыпной
Арт. X169130
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.67
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Высота, мм
|254
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Удержание веществ
|хлор, пестициды, бензол, хлороформ, свинец, медь, кадмий
- Фильтрующий элемент картриджа изготовлен из гранулированного активированного угля. Пригоден к использованию как в бытовых целях, так и в муниципальных и коммерческих системах очистки воды. Данный фильтрующий элемент сконструирован таким образом, что вода проходит целиком через весь фильтрующий элемент, в течении максимального времени оставаясь в контакте с углем, что обеспечивает максимальный уровень поглощения загрязнений, внутренний расширитель препятствует потоку воды в обход капсулы с углем.
Преимущества
- Предназначен для устранения органических и хлорорганических примесей
- Длительный срок службы