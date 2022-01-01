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Картридж Aquakit 087 SL10 CG угольный насыпной
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Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Картридж Aquakit 087 SL10 CG угольный насыпной
    Арт. X169130
    Картридж Aquakit 087 SL10 CG угольный насыпной

      Картридж Aquakit 087 SL10 CG угольный насыпной

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169130

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.67
      Высота, мм
      		254
      Удержание веществ
      		хлор, пестициды, бензол, хлороформ, свинец, медь, кадмий
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтрующий элемент картриджа изготовлен из гранулированного активированного угля. Пригоден к использованию как в бытовых целях, так и в муниципальных и коммерческих системах очистки воды. Данный фильтрующий элемент сконструирован таким образом, что вода проходит целиком через весь фильтрующий элемент, в течении максимального времени оставаясь в контакте с углем, что обеспечивает максимальный уровень поглощения загрязнений, внутренний расширитель препятствует потоку воды в обход капсулы с углем.

        Преимущества

        • Предназначен для устранения органических и хлорорганических примесей
        • Длительный срок службы