Картридж Aquakit 087 SL10 CG угольный насыпной

Преимущества

Предназначен для устранения органических и хлорорганических примесей

Длительный срок службы

Фильтрующий элемент картриджа изготовлен из гранулированного активированного угля. Пригоден к использованию как в бытовых целях, так и в муниципальных и коммерческих системах очистки воды. Данный фильтрующий элемент сконструирован таким образом, что вода проходит целиком через весь фильтрующий элемент, в течении максимального времени оставаясь в контакте с углем, что обеспечивает максимальный уровень поглощения загрязнений, внутренний расширитель препятствует потоку воды в обход капсулы с углем.