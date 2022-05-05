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Кернер Stayer 2147, 145 мм
5.0
2
260 ₽
Кернеры
    Кернер Stayer 2147, 145 мм
    Арт. Х130188
    5.0
    2
    Кернер Stayer 2147, 145 мм
    Кернер Stayer 2147, 145 мм
    Кернер Stayer 2147, 145 мм
      Кернер Stayer 2147, 145 мм
      Кернер Stayer 2147, 145 мм
      Кернер Stayer 2147, 145 мм

      Кернер Stayer 2147, 145 мм

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      1 месяц гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130188
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.095
      Габариты, мм
      		180х50х10
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      1 месяц гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кернер 145 мм STAYER 2147 представляет собой специальный слесарный инструмент для проведения точных разметочных работ, например, перед сверлением. Кернер полностью выполнен из высокоуглеродистой стали высокого качества, что обеспечивает долговечность инструмента даже при частом и интенсивном применении. Боек и наконечник сферической формы дополнительно подвержены закалке для увеличения твердости.

        Преимущества

        • Длительный срок эксплуатации
        • Размер 145 мм
        • Высокая твердость бойка и наконечника
        • Износостойкость
        • Надежность
        • Эффективность в работе