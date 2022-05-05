Кернер Stayer 2147, 145 мм

Преимущества

Длительный срок эксплуатации

Размер 145 мм

Высокая твердость бойка и наконечника

Износостойкость

Надежность

Эффективность в работе

Кернер 145 мм STAYER 2147 представляет собой специальный слесарный инструмент для проведения точных разметочных работ, например, перед сверлением. Кернер полностью выполнен из высокоуглеродистой стали высокого качества, что обеспечивает долговечность инструмента даже при частом и интенсивном применении. Боек и наконечник сферической формы дополнительно подвержены закалке для увеличения твердости.