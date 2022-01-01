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Корщетка ручная латунная STURM 9011-01-В
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Корщетка ручная латунная STURM 9011-01-В
Щетки ручные
Корщетка ручная латунная STURM 9011-01-В
Арт. Х1317235
Корщетка ручная латунная STURM 9011-01-В
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Нет в наличии
Арт. Х1317235
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Описание
STURM Корщетка ручная латунная 9011-01-ВВес брутто: 0.2 кгВид ручки: пластиковаяМатериал: латунированная
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы