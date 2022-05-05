Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кран шаровой Галлоп DN-20 СТАНДАРТ 233 бабочка Н*Н 0103204
5.0
2
255 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой Галлоп DN-20 СТАНДАРТ 233 бабочка Н*Н 0103204
    Арт. X16913840266
    5.0
    2
    Кран шаровой Галлоп DN-20 СТАНДАРТ 233 бабочка Н*Н 0103204

      Кран шаровой Галлоп DN-20 СТАНДАРТ 233 бабочка Н*Н 0103204

      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16913840266
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Галлоп
      Макс. рабочая температура, °С
      		150
      Газовый
      		Нет
      Назначение
      		для отопления, для водоснабжения
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      •      Шаровой кран наиболее надежен по конструкции, в основе  конструкции – гладкий хромированный шар, который плотно прилегает к другим деталям и уплотнительным прокладкам. Он дает наименьшую протечку после монтажа, надежно перекрывая воду. Данная конструкция широко применяется в смесителях, а его отверстие дает возможность обеспечивать прохождение жидкости в отверстие, соответствующее сечению водопроводной трубы.