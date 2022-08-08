Краскопульт Prorab 6506

Преимущества

Не требует использования отдельного компрессора

Мощный 280-ваттный двигатель

Максимальная вязкость краски: 40 DIN/сек

Работает от сети 220 В / 50 Гц

Расход воздуха: 280 мл/мин

Простая и надежная конструкция подходит для широкого круга расходных материалов

Распыляющий механизм легко очистить после использования

Электрический краскораспылитель Prorab 6506 предназначен для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов аналогичной вязкости на различные поверхности. Площадь распыления регулируется с помощью вентиля на задней стороне курка включения. Модель не требует наличия отдельного компрессора, благодаря чему мобильна в эксплуатации. Простота конструкции обеспечивает неплохой рабочий ресурс и легкость в обслуживании. С помощью специального вентиля сзади на корпусе электрического краскораспылителя Prorab 6505, можно выставить необходимую площадь распыления. Удобная рукоятка снабжена прорезиненными накладками для комфортной работы без проскальзывания руки. Модель оснащена бачком объемом 800 мл. Он прекрасно подходит для продолжительной работы на одной заправке и имеет небольшой вес.