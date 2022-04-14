Универсальное крепление Ada Universal Mount А00339

резьба под штатив 5/8 дюйма с переходником для установки лазерного уровня, например для штанги-штатива ADA Silver;

магниты для крепления на металлических поверхностях, например направлюющие для гипсокартона;

Универсальное крепление ADA Universal Mount служит для крепления легких лазерных уровней (до 1 кг) на штативе и металических поверхностях. Крепление выполнено из металла в форме уголка. На одной из его сторон располагаются:На другой стороне расположен крепежный винт с резьбой 1/4 дюйма для установки лазерного уровня. Универсальное крепление ADA Universal Mount подойдет для небольших лазерных уровней с резьбой 1/4 дюйма. Например ADA CUBE, ADA ARMO 2D, geo-Fennel Duo-Pointer, X-Line Helper 2D и т.д.