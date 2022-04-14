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Универсальное крепление Ada Universal Mount А00339
5.0
2
690 ₽
Для прочей техники
    Универсальное крепление Ada Universal Mount А00339
    Арт. X303100419
    5.0
    2
    Универсальное крепление Ada Universal Mount А00339
    Универсальное крепление Ada Universal Mount А00339
    Универсальное крепление Ada Universal Mount А00339
      Универсальное крепление Ada Universal Mount А00339
      Универсальное крепление Ada Universal Mount А00339
      Универсальное крепление Ada Universal Mount А00339

      Универсальное крепление Ada Universal Mount А00339

      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X303100419
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		110x110x80
      Все характеристики
      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Универсальное крепление ADA Universal Mount служит для крепления легких лазерных уровней (до 1 кг) на штативе и металических поверхностях. Крепление выполнено из металла в форме уголка. На одной из его сторон располагаются:
        • резьба под штатив 5/8 дюйма с переходником для установки лазерного уровня, например для штанги-штатива ADA Silver;
        • магниты для крепления на металлических поверхностях, например направлюющие для гипсокартона;
        На другой стороне расположен крепежный винт с резьбой 1/4 дюйма для установки лазерного уровня. Универсальное крепление ADA Universal Mount подойдет для небольших лазерных уровней с резьбой 1/4 дюйма. Например ADA CUBE, ADA ARMO 2D, geo-Fennel Duo-Pointer, X-Line Helper 2D и т.д.