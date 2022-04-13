Крепление универсальное-зажим Ada Universal Clamp А00345

Преимущества

Резиновые накладки уберегут поверхность от царапин при креплении

Для использования уровня в больших ремонтируемых помещениях

Подойдет для небольших лазерных уровней с резьбой 1/4 дюйма и весом не более 0,5 кг

Крепление универсальное-зажим ADA Universal Clamp - надежная стальная прищепка с поворотным винтом для крепления к поверхности под любым углом. Место крепления любое: дверь, радиатор отопления,оконная ручка, дверца шкафа, лестничные перила, поверхность стола, ступени стремянки и т. д