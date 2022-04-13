Крепление универсальное-зажим Ada Universal Clamp А00345
Арт. X303100420
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Тип
|крепление
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Материал
|пластик
- Крепление универсальное-зажим ADA Universal Clamp - надежная стальная прищепка с поворотным винтом для крепления к поверхности под любым углом. Место крепления любое: дверь, радиатор отопления,оконная ручка, дверца шкафа, лестничные перила, поверхность стола, ступени стремянки и т. д
Преимущества
- Резиновые накладки уберегут поверхность от царапин при креплении
- Для использования уровня в больших ремонтируемых помещениях
- Подойдет для небольших лазерных уровней с резьбой 1/4 дюйма и весом не более 0,5 кг