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Крепление универсальное-зажим Ada Universal Clamp А00345
5.0
2
690 ₽
Для уровней и нивелиров
    Крепление универсальное-зажим Ada Universal Clamp А00345
    Арт. X303100420
    5.0
    2
    Крепление универсальное-зажим Ada Universal Clamp А00345
    Крепление универсальное-зажим Ada Universal Clamp А00345
      Крепление универсальное-зажим Ada Universal Clamp А00345
      Крепление универсальное-зажим Ada Universal Clamp А00345

      Крепление универсальное-зажим Ada Universal Clamp А00345

      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X303100420
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип
      		крепление
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Крепление универсальное-зажим ADA Universal Clamp - надежная стальная прищепка с поворотным винтом для крепления к поверхности под любым углом. Место крепления любое: дверь, радиатор отопления,оконная ручка, дверца шкафа, лестничные перила, поверхность стола, ступени стремянки и т. д

        Преимущества

        • Резиновые накладки уберегут поверхность от царапин при креплении
        • Для использования уровня в больших ремонтируемых помещениях
        • Подойдет для небольших лазерных уровней с резьбой 1/4 дюйма и весом не более 0,5 кг