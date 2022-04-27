Крюк для вязки арматуры Sparta автоматический 848805
Арт. X13264673
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Принцип действия
|автоматический
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Длина, мм
|300
- Крюк для вязки арматуры автоматический SPARTA 848805 - инструмент, облегчающий процесс связывания арматуры. Крюк имеет резиновую ручку с рельефной поверхностью - для удобства в работе. Отличается простотой в использовании и применяется при диаметре проволоки до 3-3,5 мм.
Преимущества
- Применяется при любом диаметре вязальной проволоки;
- Простота использования;
- Высокая скорость работы;
- Удобная резиновая ручка крюка для вязки арматуры автоматический SPARTA 848805.