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Крюк для вязки арматуры Sparta автоматический 848805
5.0
2
1 060 ₽
Крючки для вязки арматуры
    Крюк для вязки арматуры Sparta автоматический 848805
    Арт. X13264673
    5.0
    2
    Крюк для вязки арматуры Sparta автоматический 848805
    Крюк для вязки арматуры Sparta автоматический 848805
    Крюк для вязки арматуры Sparta автоматический 848805
      Крюк для вязки арматуры Sparta автоматический 848805
      Крюк для вязки арматуры Sparta автоматический 848805
      Крюк для вязки арматуры Sparta автоматический 848805

      Крюк для вязки арматуры Sparta автоматический 848805

      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13264673
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Принцип действия
      		автоматический
      Длина, мм
      		300
      Все характеристики
      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Крюк для вязки арматуры автоматический SPARTA 848805 - инструмент, облегчающий процесс связывания арматуры. Крюк имеет резиновую ручку с рельефной поверхностью - для удобства в работе. Отличается простотой в использовании и применяется при диаметре проволоки до 3-3,5 мм.

        Преимущества

        • Применяется при любом диаметре вязальной проволоки;
        • Простота использования;
        • Высокая скорость работы;
        • Удобная резиновая ручка крюка для вязки арматуры автоматический SPARTA 848805.