Крюк для вязки арматуры Sparta автоматический 848805

Преимущества

Применяется при любом диаметре вязальной проволоки;

Простота использования;

Высокая скорость работы;

Удобная резиновая ручка крюка для вязки арматуры автоматический SPARTA 848805.

Крюк для вязки арматуры автоматический SPARTA 848805 - инструмент, облегчающий процесс связывания арматуры. Крюк имеет резиновую ручку с рельефной поверхностью - для удобства в работе. Отличается простотой в использовании и применяется при диаметре проволоки до 3-3,5 мм.