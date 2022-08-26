Лазерный дальномер AGATEC Agatape

Преимущества

Многофункциональная пятка-опора (многопозиционная скоба) лазерной рулетки позволит провести замеры от задней части прибора, откинув её на 90° и "зацепившись" скобой за точку отсчёта, из углов и щелей, откинув её на 180° и уперев в угол или вставив в щель

Портативный лазерный дальномер AGATAPE позволяет измерять расстояния от 0,05 до 60 метров с максимальной погрешностью в ± 1.5 м

Встроенная память на 10 измерений и функции Пифагора/расчёта, неприступных отрезков/ площади/ объёма/ сложения/вычитания, а также функция выноса размера в натуру значительно расширяют возможности лазерной рулетки





Лазерный дальномер AGATAPE оборудован звуковой индикацией (сопровождением) нажатия клавиш для людей с ограниченным зрением. Эту функцию можно отключить при ненадобности для экономии заряда батарей. Очень миниатюрная лазерная рулетка (лазерный дальномер) AGATAPE - запросто поместится в кармане, сумочке или бардачке вашего автомобиля + новый яркий и контрастный дисплей с подсветкой. Этот лазерный дальномер практически полностью повторяет по функциональным возможностям и техническим характеристикам лазерную рулетку DISTO D2. Яркий синий корпус с резиновыми вставками отлично ложится в руку.