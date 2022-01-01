Набор накидных ключей Matrix Master Elliptical 15336 6-17 мм, 6 шт.

Ключи изготовлены из хромованадиевой стали. Твердость материала рабочей части ключа 39 HRC (требования ГОСТ - 36-41 HRC). Ключи имеют полированное хромоникелевое покрытие. Профиль кольцевого зева имеет 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей и снижает риск деформации граней крепежа при монтаже. Накидные рабочие части ключа смещены относительно его рукоятки, что позволяет работать в труднодоступных местах. Поставляются в комплекте с трапециевидным пластмассовым держателем.