Набор накидных ключей Matrix Master Elliptical 15336 6-17 мм, 6 шт.
Арт. О00000033380
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Размер ключа, мм
|6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
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Материал
|хромованадиевая сталь
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- Ключи изготовлены из хромованадиевой стали. Твердость материала рабочей части ключа 39 HRC (требования ГОСТ - 36-41 HRC). Ключи имеют полированное хромоникелевое покрытие. Профиль кольцевого зева имеет 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей и снижает риск деформации граней крепежа при монтаже. Накидные рабочие части ключа смещены относительно его рукоятки, что позволяет работать в труднодоступных местах. Поставляются в комплекте с трапециевидным пластмассовым держателем.