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Набор накидных ключей Matrix Master Elliptical 15336 6-17 мм, 6 шт.
1 020 ₽
Наборы накидных гаечных ключей
    Набор накидных ключей Matrix Master Elliptical 15336 6-17 мм, 6 шт.
    Арт. О00000033380
    Набор накидных ключей Matrix Master Elliptical 15336 6-17 мм, 6 шт.

      Набор накидных ключей Matrix Master Elliptical 15336 6-17 мм, 6 шт.

      1 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033380

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      1 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключи изготовлены из хромованадиевой стали. Твердость материала рабочей части ключа 39 HRC (требования ГОСТ - 36-41 HRC). Ключи имеют полированное хромоникелевое покрытие. Профиль кольцевого зева имеет 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей и снижает риск деформации граней крепежа при монтаже. Накидные рабочие части ключа смещены относительно его рукоятки, что позволяет работать в труднодоступных местах. Поставляются в комплекте с трапециевидным пластмассовым держателем.