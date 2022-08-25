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Рулетка закрытая Milwaukee LTC 48225103, 30 м
5.0
1
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка закрытая Milwaukee LTC 48225103, 30 м
    Арт. О00000032800
    5.0
    1
    Рулетка закрытая Milwaukee LTC 48225103, 30 м
    Рулетка закрытая Milwaukee LTC 48225103, 30 м
    Рулетка закрытая Milwaukee LTC 48225103, 30 м
    Рулетка закрытая Milwaukee LTC 48225103, 30 м
      Рулетка закрытая Milwaukee LTC 48225103, 30 м
      Рулетка закрытая Milwaukee LTC 48225103, 30 м
      Рулетка закрытая Milwaukee LTC 48225103, 30 м
      Рулетка закрытая Milwaukee LTC 48225103, 30 м

      Рулетка закрытая Milwaukee LTC 48225103, 30 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032800
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина, м
      		30
      Ширина ленты, мм
      		9.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Закрытая рулетка 30м Milwaukee LTC 48225103 представляет собой удобный инструмент, при помощи которого можно измерять расстояния вне помещений. Корпус выполнен из металла. Усиленная рукоятка обеспечивает длительный срок службы. Ленту можно быстро смотать.

        Преимущества

        • Встроенный грязеочиститель позволяет поддерживать чистоту ленты
        • Сверхнадежная конструкция: усиленный металлический каркас, прочная рукоятка и стальная лента с нейлоновым покрытием
        • Планетарная зубчатая передача 3:1 со сцеплением обеспечивает в 10 раз больший срок службы и плавную отмотку ленты