Рулетка закрытая Milwaukee LTC 48225103, 30 м

Преимущества

Встроенный грязеочиститель позволяет поддерживать чистоту ленты

Сверхнадежная конструкция: усиленный металлический каркас, прочная рукоятка и стальная лента с нейлоновым покрытием

Планетарная зубчатая передача 3:1 со сцеплением обеспечивает в 10 раз больший срок службы и плавную отмотку ленты

Закрытая рулетка 30м Milwaukee LTC 48225103 представляет собой удобный инструмент, при помощи которого можно измерять расстояния вне помещений. Корпус выполнен из металла. Усиленная рукоятка обеспечивает длительный срок службы. Ленту можно быстро смотать.