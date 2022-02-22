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Набор диэлектрических инструментов Unipro U-900, 14 предметов
5.0
2
Найти аналог
Наборы инструмента для электрика
    Набор диэлектрических инструментов Unipro U-900, 14 предметов
    Арт. Х1302356100
    5.0
    2
    Набор диэлектрических инструментов Unipro U-900, 14 предметов
    Набор диэлектрических инструментов Unipro U-900, 14 предметов
    Набор диэлектрических инструментов Unipro U-900, 14 предметов
    Набор диэлектрических инструментов Unipro U-900, 14 предметов
    Набор диэлектрических инструментов Unipro U-900, 14 предметов
    Набор диэлектрических инструментов Unipro U-900, 14 предметов
      Набор диэлектрических инструментов Unipro U-900, 14 предметов
      Набор диэлектрических инструментов Unipro U-900, 14 предметов
      Набор диэлектрических инструментов Unipro U-900, 14 предметов
      Набор диэлектрических инструментов Unipro U-900, 14 предметов
      Набор диэлектрических инструментов Unipro U-900, 14 предметов
      Набор диэлектрических инструментов Unipro U-900, 14 предметов

      Набор диэлектрических инструментов Unipro U-900, 14 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1302356100
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Unipro
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.08
      Габариты, мм
      		380x90x300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов UNIPRO U-900 предназначен для электромонтажа и безопасен при работе с высоким напряжением (до 1000 В). Диэлектрическими рукоятками снабжены пассатижи, клещи, отвертки. Комплектацию дополняют такие приборы, как индикаторная отвертка, мультиметр и металлодетектор. Всего в кейсе 14 предметов. По соотношению качества и цены набор инструментов UNIPRO U-900 почти не имеет конкурентов.

        Преимущества

        • Диэлектрические рукоятки защищают от высокого напряжения до 1000 В
        • Стержни отверток изготовлены из стали с диэлектрическим покрытием
        • Компактное хранение в прочном кейсе из алюминия