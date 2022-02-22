Набор диэлектрических инструментов Unipro U-900, 14 предметов
Арт. Х1302356100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.08
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Габариты, мм
|380x90x300
- Набор инструментов UNIPRO U-900 предназначен для электромонтажа и безопасен при работе с высоким напряжением (до 1000 В). Диэлектрическими рукоятками снабжены пассатижи, клещи, отвертки. Комплектацию дополняют такие приборы, как индикаторная отвертка, мультиметр и металлодетектор. Всего в кейсе 14 предметов. По соотношению качества и цены набор инструментов UNIPRO U-900 почти не имеет конкурентов.
Преимущества
- Диэлектрические рукоятки защищают от высокого напряжения до 1000 В
- Стержни отверток изготовлены из стали с диэлектрическим покрытием
- Компактное хранение в прочном кейсе из алюминия