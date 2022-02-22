Набор диэлектрических инструментов Unipro U-900, 14 предметов

Набор инструментов UNIPRO U-900 предназначен для электромонтажа и безопасен при работе с высоким напряжением (до 1000 В). Диэлектрическими рукоятками снабжены пассатижи, клещи, отвертки. Комплектацию дополняют такие приборы, как индикаторная отвертка, мультиметр и металлодетектор. Всего в кейсе 14 предметов. По соотношению качества и цены набор инструментов UNIPRO U-900 почти не имеет конкурентов.



Преимущества