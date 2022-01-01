Набор гидравлического инструмента для кузовного ремонта Ombra, 10 т., 17 предметов, OHT918M

Удлинитель 560 мм

Удлинитель 412 мм

Удлинитель 310 мм

Удлинитель 165 мм

Насадка рифленая

Распорный клин

Насадка резинометаллическая

Опорная плита плунжера

Расширительная насадка плунжера

Расширительная насадка цилиндра

Клиновидная насадка

V-образная насадка

Коннектор

Насос гидравлический 10 т., 0,5 л

Цилиндр гидравлический. 10 т., ход 150 мм

Шланг гидравлический высокого давления

Наборы гидравлического инструмента для кузовного ремонта OMBRA® представляют собой компактные и удобные в эксплуатации комплекты, состоящие из гидравлического насоса, цилиндров, удлинителей и фигурных насадок, применяемый для производства работ по ремонту и восстановлению, в первую очередь, силовых элементов кузовов легковых автомобилей и легких грузовиков, осложненных жестяных работ и работ по обслуживанию металлоконструкций. Производство операций, связанных с применением подобных устройств должно осуществляться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и обладающим навыками, необходимыми для выполнения подобных работ. Комплектация: