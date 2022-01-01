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Набор гидравлического инструмента для кузовного ремонта Ombra, 10 т., 17 предметов, OHT918M
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Шиномонтажное и автосервисное оборудование
    Набор гидравлического инструмента для кузовного ремонта Ombra, 10 т., 17 предметов, OHT918M
    Арт. ombratools_2632
    Набор гидравлического инструмента для кузовного ремонта Ombra, 10 т., 17 предметов, OHT918M

      Набор гидравлического инструмента для кузовного ремонта Ombra, 10 т., 17 предметов, OHT918M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2632

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Наборы гидравлического инструмента для кузовного ремонта OMBRA® представляют собой компактные и удобные в эксплуатации комплекты, состоящие из гидравлического насоса, цилиндров, удлинителей и фигурных насадок, применяемый для производства работ по ремонту и восстановлению, в первую очередь, силовых элементов кузовов легковых автомобилей и легких грузовиков, осложненных жестяных работ и работ по обслуживанию металлоконструкций.  Производство операций, связанных с применением подобных устройств должно осуществляться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и обладающим навыками, необходимыми для выполнения подобных работ. Комплектация:
        • Удлинитель 560 мм
        • Удлинитель 412 мм
        • Удлинитель 310 мм
        • Удлинитель 165 мм
        • Насадка рифленая
        • Распорный клин
        • Насадка резинометаллическая
        • Опорная плита плунжера
        • Расширительная насадка плунжера
        • Расширительная насадка цилиндра
        • Клиновидная насадка
        • V-образная насадка
        • Коннектор
        • Насос гидравлический 10 т., 0,5 л
        • Цилиндр гидравлический. 10 т., ход 150 мм
        • Шланг гидравлический высокого давления