Набор гидравлического инструмента для кузовного ремонта Ombra, 10 т., 17 предметов, OHT918M
Арт. ombratools_2632
Набор гидравлического инструмента для кузовного ремонта Ombra, 10 т., 17 предметов, OHT918M
- Наборы гидравлического инструмента для кузовного ремонта OMBRA® представляют собой компактные и удобные в эксплуатации комплекты, состоящие из гидравлического насоса, цилиндров, удлинителей и фигурных насадок, применяемый для производства работ по ремонту и восстановлению, в первую очередь, силовых элементов кузовов легковых автомобилей и легких грузовиков, осложненных жестяных работ и работ по обслуживанию металлоконструкций. Производство операций, связанных с применением подобных устройств должно осуществляться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и обладающим навыками, необходимыми для выполнения подобных работ. Комплектация:
- Удлинитель 560 мм
- Удлинитель 412 мм
- Удлинитель 310 мм
- Удлинитель 165 мм
- Насадка рифленая
- Распорный клин
- Насадка резинометаллическая
- Опорная плита плунжера
- Расширительная насадка плунжера
- Расширительная насадка цилиндра
- Клиновидная насадка
- V-образная насадка
- Коннектор
- Насос гидравлический 10 т., 0,5 л
- Цилиндр гидравлический. 10 т., ход 150 мм
- Шланг гидравлический высокого давления