Набор инструмента Fit 65148, 140 предметов

FIT 65148 — многофункциональный набор из большого количества инструментов для столярно-слесарных и других работ. Эргономичный дизайн и продуманная конструкция обеспечивают комфортное использование. Всего в наборе 140 предметов, все элементы компактно закреплены в отдельных нишах кейса.



Преимущества