Набор инструмента Fit 65148, 140 предметов
Арт. X10193073
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Канада
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Вес, кг
|3.1
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Класс товара
|бытовой
- FIT 65148 — многофункциональный набор из большого количества инструментов для столярно-слесарных и других работ. Эргономичный дизайн и продуманная конструкция обеспечивают комфортное использование. Всего в наборе 140 предметов, все элементы компактно закреплены в отдельных нишах кейса.
Преимущества
- Универсальность применения — слесарные, монтажные, демонтажные, измерительные и другие строительные работы
- Стойкость к ударным нагрузкам — рабочие части выполнены из инструментальной термообработанной стали
- Отвертки и биты из прочной хром-ванадиевой стали
- Намагниченный наконечник у отверток — для работы в труднодоступных местах
- Комфорт использования — за счет эргономичных рукояток