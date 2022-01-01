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Набор инструмента Fit 65148, 140 предметов
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструмента Fit 65148, 140 предметов
    Арт. X10193073
    Набор инструмента Fit 65148, 140 предметов
    Набор инструмента Fit 65148, 140 предметов
    Набор инструмента Fit 65148, 140 предметов
    Набор инструмента Fit 65148, 140 предметов
    Набор инструмента Fit 65148, 140 предметов
      Набор инструмента Fit 65148, 140 предметов
      Набор инструмента Fit 65148, 140 предметов
      Набор инструмента Fit 65148, 140 предметов
      Набор инструмента Fit 65148, 140 предметов
      Набор инструмента Fit 65148, 140 предметов

      Набор инструмента Fit 65148, 140 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X10193073

      Характеристики

      Производитель
      		Fit
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Канада
      Вес, кг
      		3.1
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • FIT 65148 — многофункциональный набор из большого количества инструментов для столярно-слесарных и других работ. Эргономичный дизайн и продуманная конструкция обеспечивают комфортное использование. Всего в наборе 140 предметов, все элементы компактно закреплены в отдельных нишах кейса.

        Преимущества 

        • Универсальность применения — слесарные, монтажные, демонтажные, измерительные и другие строительные работы
        • Стойкость к ударным нагрузкам — рабочие части выполнены из инструментальной термообработанной стали
        • Отвертки и биты из прочной хром-ванадиевой стали
        • Намагниченный наконечник у отверток — для работы в труднодоступных местах
        • Комфорт использования — за счет эргономичных рукояток