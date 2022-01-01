Набор инструментов Unipro U-800, 69 предметов

Набор инструментов Unipro U-800 разработан специально для домашнего мастера и состоит из 69 предметов. Набор содержит широкий спектр инструмента для бытовых и мелких ремонтных работ. Транспортировка и хранение заметно упрощены, поскольку данный набор инструмента выполнен в виде сумки с жестким каркасом. В центральной части сумки предусмотрен свободный объем, в который с легкостью поместится несколько коробок с крепежом или небольшой шуруповерт.





