Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор инструментов Unipro U-800, 69 предметов
Найти аналог
Наборы ручного инструмента
    Набор инструментов Unipro U-800, 69 предметов
    Арт. Х130235699
    Набор инструментов Unipro U-800, 69 предметов
    Набор инструментов Unipro U-800, 69 предметов
      Набор инструментов Unipro U-800, 69 предметов
      Набор инструментов Unipro U-800, 69 предметов

      Набор инструментов Unipro U-800, 69 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х130235699

      Характеристики

      Производитель
      		Unipro
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.8
      Габариты, мм
      		400x200x250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов Unipro U-800 разработан специально для домашнего мастера и состоит из 69 предметов. Набор содержит широкий спектр инструмента для бытовых и мелких ремонтных работ. Транспортировка и хранение заметно упрощены, поскольку данный набор инструмента выполнен в виде сумки с жестким каркасом. В центральной части сумки предусмотрен свободный объем, в который с легкостью поместится несколько коробок с крепежом или небольшой шуруповерт.