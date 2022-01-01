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Набор съемников масляных фильтров "чашка" Thorvik, 65-100 мм, 14 предметов, AOFWS14
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Съемники
    Набор съемников масляных фильтров "чашка" Thorvik, 65-100 мм, 14 предметов, AOFWS14
    Арт. thorvik_8600
    Набор съемников масляных фильтров "чашка" Thorvik, 65-100 мм, 14 предметов, AOFWS14

      Набор съемников масляных фильтров "чашка" Thorvik, 65-100 мм, 14 предметов, AOFWS14

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_8600

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Габариты, мм
      		370x320x60
      Вес, кг
      		2.572
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор съемников масляных фильтров "чашка" 65-100 мм, отличается высоким качеством и надежностью.

        Особенности:

        • Расширенный набор, для снятия корпусных масляных фильтров.
        • Комплектация набора позволяет использовать инструменты для обслуживания наиболее популярных  типов/размеров масляных фильтров различных производителей фильтров и автомобилей.

        Комплектация:

        1. Съемник масляных фильтров "чашка" - 65 мм., 14 граней.
        2. Съемник масляных фильтров "чашка" - 65/67 мм., 14 граней.
        3. Съемник масляных фильтров "чашка" - 68 мм., 14 граней.
        4. Съемник масляных фильтров "чашка" - 74 мм., 15 граней.
        5. Съемник масляных фильтров "чашка" - 76 мм., 30 граней.
        6. Съемник масляных фильтров "чашка" - 76 мм., 14 граней.
        7. Съемник масляных фильтров "чашка" - 74/76 мм., 15 граней.
        8. Съемник масляных фильтров "чашка" - 75/77 мм., 15 граней.
        9. Съемник масляных фильтров "чашка" - 80 мм., 15 граней.
        10. Съемник масляных фильтров "чашка" - 80/82 мм., 15 граней.
        11. Съемник масляных фильтров "чашка" - 90 мм., 15 граней.
        12. Съемник масляных фильтров "чашка" - 93 мм., 15 граней.
        13. Съемник масляных фильтров "чашка" - 93 мм., 36 граней.
        14. Съемник масляных фильтров "чашка" - 100 мм., 15 граней.
        15. Переходник 1/2"(F) - 3/8 (М).
        16. Кейс.