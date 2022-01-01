Набор съемников масляных фильтров "чашка" Thorvik, 65-100 мм, 14 предметов, AOFWS14
Арт. thorvik_8600
Набор съемников масляных фильтров "чашка" Thorvik, 65-100 мм, 14 предметов, AOFWS14
Арт. thorvik_8600
Характеристики
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Производитель
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Габариты, мм
|370x320x60
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Вес, кг
|2.572
Описание:
Набор съемников масляных фильтров "чашка" 65-100 мм, отличается высоким качеством и надежностью.
Особенности:
- Расширенный набор, для снятия корпусных масляных фильтров.
- Комплектация набора позволяет использовать инструменты для обслуживания наиболее популярных типов/размеров масляных фильтров различных производителей фильтров и автомобилей.
Комплектация:
- Съемник масляных фильтров "чашка" - 65 мм., 14 граней.
- Съемник масляных фильтров "чашка" - 65/67 мм., 14 граней.
- Съемник масляных фильтров "чашка" - 68 мм., 14 граней.
- Съемник масляных фильтров "чашка" - 74 мм., 15 граней.
- Съемник масляных фильтров "чашка" - 76 мм., 30 граней.
- Съемник масляных фильтров "чашка" - 76 мм., 14 граней.
- Съемник масляных фильтров "чашка" - 74/76 мм., 15 граней.
- Съемник масляных фильтров "чашка" - 75/77 мм., 15 граней.
- Съемник масляных фильтров "чашка" - 80 мм., 15 граней.
- Съемник масляных фильтров "чашка" - 80/82 мм., 15 граней.
- Съемник масляных фильтров "чашка" - 90 мм., 15 граней.
- Съемник масляных фильтров "чашка" - 93 мм., 15 граней.
- Съемник масляных фильтров "чашка" - 93 мм., 36 граней.
- Съемник масляных фильтров "чашка" - 100 мм., 15 граней.
- Переходник 1/2"(F) - 3/8 (М).
- Кейс.