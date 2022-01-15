Дренажный насос Джилекс 220/14 5221
Арт. X1692335
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
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Высокий напор
|Нет
- Дренажный насос Джилекс Дренажник 220/14 5221 оснащен поплавковым выключателем, что предотвращает работу на "сухом ходу" и поломку агрегата. Модель мощностью 750 Вт используют для выкачивания чистой воды из источника и организации полива в саду. Ручка обеспечивает удобство переноски с места на место. Насос способен пропускать до 220 литров воды в минуту и поднимать на высоту до 14 метров.
Преимущества
- Переносная ручка для удобства транспортировки
- Насос автоматически отключается при низком уровне воды
- Корпус изготовлен из пластика и не подвержен коррозии
- Подъем воды на высоту до 14 метров
- Насос имеет производительность - 220 л/мин