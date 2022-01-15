Дренажный насос Джилекс 220/14 5221

Преимущества

Переносная ручка для удобства транспортировки

Насос автоматически отключается при низком уровне воды

Корпус изготовлен из пластика и не подвержен коррозии

Подъем воды на высоту до 14 метров

Насос имеет производительность - 220 л/мин

Дренажный насос Джилекс Дренажник 220/14 5221 оснащен поплавковым выключателем, что предотвращает работу на "сухом ходу" и поломку агрегата. Модель мощностью 750 Вт используют для выкачивания чистой воды из источника и организации полива в саду. Ручка обеспечивает удобство переноски с места на место. Насос способен пропускать до 220 литров воды в минуту и поднимать на высоту до 14 метров.