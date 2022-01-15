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Дренажный насос Джилекс 220/14 5221
5.0
1
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос Джилекс 220/14 5221
    Арт. X1692335
    5.0
    1
    Дренажный насос Джилекс 220/14 5221
    Дренажный насос Джилекс 220/14 5221
    Дренажный насос Джилекс 220/14 5221
    Дренажный насос Джилекс 220/14 5221
      Дренажный насос Джилекс 220/14 5221
      Дренажный насос Джилекс 220/14 5221
      Дренажный насос Джилекс 220/14 5221
      Дренажный насос Джилекс 220/14 5221

      Дренажный насос Джилекс 220/14 5221

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692335
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Дренажный насос Джилекс Дренажник 220/14 5221 оснащен поплавковым выключателем, что предотвращает работу на "сухом ходу" и поломку агрегата. Модель мощностью 750 Вт используют для выкачивания чистой воды из источника и организации полива в саду. Ручка обеспечивает удобство переноски с места на место. Насос способен пропускать до 220 литров воды в минуту и поднимать на высоту до 14 метров.

        Преимущества

        • Переносная ручка для удобства транспортировки
        • Насос автоматически отключается при низком уровне воды
        • Корпус изготовлен из пластика и не подвержен коррозии
        • Подъем воды на высоту до 14 метров
        • Насос имеет производительность - 220 л/мин