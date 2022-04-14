Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 7500 Classic 112822
5.0
2
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 7500 Classic 112822
    Арт. X1691397
    5.0
    2
    Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 7500 Classic 112822
    Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 7500 Classic 112822
      Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 7500 Classic 112822
      Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 7500 Classic 112822

      Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 7500 Classic 112822

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691397
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Погружной насос Al-ko Drain 7500 Classic 112822 отличается пропускной способностью 7500 л/ч. Способен перекачивать чистую, дождевую воду и воду с частицами диаметром не более 30 мм. Используется для удаления воды из затопленных помещений, плавательных бассейнов. Насос имеет защиту от перегрузки и от сухого хода. Универсальный переходник позволяет подключать шланги различного диаметра. Прочный корпус из полипропиленового стеклопластика обеспечивает долгий срок службы насоса.

        Преимущества

        • Производительность погружного насоса Al-ko Drain 7500 Classic 112822 - 7500 л/ч
        • Не требующий технического обслуживания двигатель, стальной вал двигателя со специальной обработкой и корпус из полипропиленового стеклопластика гарантируют длительный срок службы насоса
        • Защита от сухого хода
        • Защита от перегрева
        • Универсальный уголковый переходник для шлангов различных размеров
        • Минимальный уровень воды: 3 см
        • Ручка для переноса