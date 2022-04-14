Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 7500 Classic 112822
Арт. X1691397
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной насос Al-ko Drain 7500 Classic 112822 отличается пропускной способностью 7500 л/ч. Способен перекачивать чистую, дождевую воду и воду с частицами диаметром не более 30 мм. Используется для удаления воды из затопленных помещений, плавательных бассейнов. Насос имеет защиту от перегрузки и от сухого хода. Универсальный переходник позволяет подключать шланги различного диаметра. Прочный корпус из полипропиленового стеклопластика обеспечивает долгий срок службы насоса.
Преимущества
- Производительность погружного насоса Al-ko Drain 7500 Classic 112822 - 7500 л/ч
- Не требующий технического обслуживания двигатель, стальной вал двигателя со специальной обработкой и корпус из полипропиленового стеклопластика гарантируют длительный срок службы насоса
- Защита от сухого хода
- Защита от перегрева
- Универсальный уголковый переходник для шлангов различных размеров
- Минимальный уровень воды: 3 см
- Ручка для переноса