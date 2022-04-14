Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 7500 Classic 112822

Преимущества

Производительность погружного насоса Al-ko Drain 7500 Classic 112822 - 7500 л/ч

Не требующий технического обслуживания двигатель, стальной вал двигателя со специальной обработкой и корпус из полипропиленового стеклопластика гарантируют длительный срок службы насоса

Защита от сухого хода

Защита от перегрева

Универсальный уголковый переходник для шлангов различных размеров

Минимальный уровень воды: 3 см

Ручка для переноса

Погружной насос Al-ko Drain 7500 Classic 112822 отличается пропускной способностью 7500 л/ч. Способен перекачивать чистую, дождевую воду и воду с частицами диаметром не более 30 мм. Используется для удаления воды из затопленных помещений, плавательных бассейнов. Насос имеет защиту от перегрузки и от сухого хода. Универсальный переходник позволяет подключать шланги различного диаметра. Прочный корпус из полипропиленового стеклопластика обеспечивает долгий срок службы насоса.