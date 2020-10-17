Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 12000 Comfort 112826

Преимущества

Поплавковый выключатель - автоматическая работа

Ударопрочный корпус насоса изготовлен из армированного стекловолокном полипропилена

Ручка для удобства погружения и переноски насоса

Не требует обслуживания

Небольшие габариты Al-ko Drain 12000 112826

Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева

Универсальный соединительный штуцер

Насос для грязной воды Al-ko Drain 12000 112826 предназначен для осушения затопленных помещений, откачки воды из строительных котлованов и цистерн. Способен перекачивать как чистую воду, так и загрязненную воду с допустимым размером частиц до 30 мм. Погружной насос оснащен поплавковым механизмом для автоматического включения/выключения.