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Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 12000 Comfort 112826
4.8
5
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 12000 Comfort 112826
    Арт. X1691393
    4.8
    5
    Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 12000 Comfort 112826
    Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 12000 Comfort 112826
      Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 12000 Comfort 112826
      Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 12000 Comfort 112826

      Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 12000 Comfort 112826

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1691393
      4.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос для грязной воды Al-ko Drain 12000 112826 предназначен для осушения затопленных помещений, откачки воды из строительных котлованов и цистерн. Способен перекачивать как чистую воду, так и загрязненную воду с допустимым размером частиц до 30 мм. Погружной насос оснащен поплавковым механизмом для автоматического включения/выключения.

        Преимущества

        • Поплавковый выключатель - автоматическая работа
        • Ударопрочный корпус насоса изготовлен из армированного стекловолокном полипропилена
        • Ручка для удобства погружения и переноски насоса
        • Не требует обслуживания
        • Небольшие габариты Al-ko Drain 12000 112826
        • Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева
        • Универсальный соединительный штуцер