Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 12000 Comfort 112826
Арт. X1691393
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|нет
- Насос для грязной воды Al-ko Drain 12000 112826 предназначен для осушения затопленных помещений, откачки воды из строительных котлованов и цистерн. Способен перекачивать как чистую воду, так и загрязненную воду с допустимым размером частиц до 30 мм. Погружной насос оснащен поплавковым механизмом для автоматического включения/выключения.
Преимущества
- Поплавковый выключатель - автоматическая работа
- Ударопрочный корпус насоса изготовлен из армированного стекловолокном полипропилена
- Ручка для удобства погружения и переноски насоса
- Не требует обслуживания
- Небольшие габариты Al-ko Drain 12000 112826
- Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева
- Универсальный соединительный штуцер