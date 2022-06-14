Садовый поверхностный насос Metabo P 3300G 600963000 (900 Вт)

Преимущества

Применяется для орошения садовых участков и откачивания грунтовых вод

Конденсаторный двигатель не требует технического обслуживания

Защита двигателя от перегрева

Система высококачественных контактных уплотнительных колец

Отдельное водозаливное отверстие для простого ввода насоса в эксплуатацию

Водосливная пробка, откручивающаяся без использования инструментов, - можно быстро слить воду из аппарата перед похолоданием

Для ирригации садовых участков с помощью 1 или 2 дождевальных установок

Садовый насос Metabo P 3300 G 600963000 - мощная установка для откачивания воды с глубины восемь метров. Для безопасной и продолжительной эксплуатации предусмотрена защита двигателя от перегрева. Корпус агрегата выполнен из чугуна, приводной вал - из нержавеющей стали, что обеспечивает продолжительный срок службы. Обрезиненные ножки служат для уменьшения шумов и вибраций при работе. Насос применяется для откачивания грунтовых вод, а также для подачи, перекачивания чистой воды, орошения садового участка.