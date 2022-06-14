Садовый поверхностный насос Metabo P 3300G 600963000 (900 Вт)
Арт. X16919130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Садовый насос Metabo P 3300 G 600963000 - мощная установка для откачивания воды с глубины восемь метров. Для безопасной и продолжительной эксплуатации предусмотрена защита двигателя от перегрева. Корпус агрегата выполнен из чугуна, приводной вал - из нержавеющей стали, что обеспечивает продолжительный срок службы. Обрезиненные ножки служат для уменьшения шумов и вибраций при работе. Насос применяется для откачивания грунтовых вод, а также для подачи, перекачивания чистой воды, орошения садового участка.
Преимущества
- Применяется для орошения садовых участков и откачивания грунтовых вод
- Конденсаторный двигатель не требует технического обслуживания
- Защита двигателя от перегрева
- Система высококачественных контактных уплотнительных колец
- Отдельное водозаливное отверстие для простого ввода насоса в эксплуатацию
- Водосливная пробка, откручивающаяся без использования инструментов, - можно быстро слить воду из аппарата перед похолоданием
- Для ирригации садовых участков с помощью 1 или 2 дождевальных установок