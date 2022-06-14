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Садовый поверхностный насос Metabo P 3300G 600963000 (900 Вт)
5.0
3
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Садовый поверхностный насос Metabo P 3300G 600963000 (900 Вт)
    Арт. X16919130
    5.0
    3
    Садовый поверхностный насос Metabo P 3300G 600963000 (900 Вт)
    Садовый поверхностный насос Metabo P 3300G 600963000 (900 Вт)
    Садовый поверхностный насос Metabo P 3300G 600963000 (900 Вт)
    Садовый поверхностный насос Metabo P 3300G 600963000 (900 Вт)
    Садовый поверхностный насос Metabo P 3300G 600963000 (900 Вт)
    Садовый поверхностный насос Metabo P 3300G 600963000 (900 Вт)
      Садовый поверхностный насос Metabo P 3300G 600963000 (900 Вт)
      Садовый поверхностный насос Metabo P 3300G 600963000 (900 Вт)
      Садовый поверхностный насос Metabo P 3300G 600963000 (900 Вт)
      Садовый поверхностный насос Metabo P 3300G 600963000 (900 Вт)
      Садовый поверхностный насос Metabo P 3300G 600963000 (900 Вт)
      Садовый поверхностный насос Metabo P 3300G 600963000 (900 Вт)

      Садовый поверхностный насос Metabo P 3300G 600963000 (900 Вт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16919130
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Садовый насос Metabo P 3300 G 600963000 - мощная установка для откачивания воды с глубины восемь метров. Для безопасной и продолжительной эксплуатации предусмотрена защита двигателя от перегрева. Корпус агрегата выполнен из чугуна, приводной вал - из нержавеющей стали, что обеспечивает продолжительный срок службы. Обрезиненные ножки служат для уменьшения шумов и вибраций при работе. Насос применяется для откачивания грунтовых вод, а также для подачи, перекачивания чистой воды, орошения садового участка.

        Преимущества

        • Применяется для орошения садовых участков и откачивания грунтовых вод
        • Конденсаторный двигатель не требует технического обслуживания
        • Защита двигателя от перегрева
        • Система высококачественных контактных уплотнительных колец
        • Отдельное водозаливное отверстие для простого ввода насоса в эксплуатацию
        • Водосливная пробка, откручивающаяся без использования инструментов, - можно быстро слить воду из аппарата перед похолоданием
        • Для ирригации садовых участков с помощью 1 или 2 дождевальных установок