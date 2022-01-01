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Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PS25W
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Бензиновые опрыскиватели
    Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PS25W
    Арт. 1128602
    Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PS25W

      Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PS25W

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128602

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Бельгия
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Опрыскиватель колесный бензиновый CAIMAN Fog King PS25W (пр-во Япония) - это мобильный профессиональный высоконапорный агрегат, имеющий узкую конструкцию, благодаря которой он легко проходит по междурядьям. Распылитель может использоваться не только для борьбы с вредителями или дезинфекции, но и мытья корнеплодов. В стандартной комплектации он оснащается баком емкостью 25 литров, насадкой с латунным шаровым краном и шлангом 7,5 мм длиной 1,2 метра.

        Преимущества

        • Бензиновый двигатель Honda GX 25. Двигатель является одним из самых легких 4-тактных моторов и имеет самый низкий расход топлива среди аналогов. Он характеризуется минимальным уровнем шума и вибрации, соответствует самым строгим мировым стандартам по уровню вредных выбросов. Кроме того, мотор имеет конструкцию, позволяющую ему работать в любом положении
        • Поршневой насос Uniflow – оригинальная разработка от инженеров Maruyama. Насос горизонтального расположения обладает такой конструкцией, которая позволяет формировать равномерный стабильный поток жидкости, как на низких, так и на высоких оборотах. Он также способствует тому, чтобы наиболее эффективно использовать мощность двигателя для работы
        • Уникальная сдвоенная широкоугольная форсунка Fog King. Японская разработка - форсунка с веерным углом распыления в 100 градусов, изготовленная из высококачественных материалов, имеет очень небольшие отверстия для распыления. В сочетании с высоким давлением, создаваемым насосом, она обеспечивает тончайшее мелкодисперсное, туманное распыление жидкости, оптимально покрывающее растение. Таким образом, эффективность нанесения препарата увеличивается, а его расход снижается, что позволяет экономить дорогостоящие химикаты
        • Широкая заливная горловина с большим сетчатым фильтром. Конструкция фильтра создает надежную фиксацию в баке. Сетчатый фильтр способствует равномерному смешиванию добавляемых химикатов и предотвращает попадание инородных частиц в емкость, что помогает избежать засорения бака или форсунок
        • Узкая конструкция. Благодаря особой вытянутой форме опрыскиватель занимает совсем не много места по ширине, что позволяет работать между рядами посадок
        • Опция – 8-точечная насадка для линейного распыления. Штанга с 8 форсунками обеспечит ширину обработки 2,4 метра для обеспечения высокой производительности на больших площадях
        • Объем бака 25 л
        • Производительность 7,1 л/мин
        • Максимальное давление 30 Бар