Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PS25W

Преимущества

Бензиновый двигатель Honda GX 25. Двигатель является одним из самых легких 4-тактных моторов и имеет самый низкий расход топлива среди аналогов. Он характеризуется минимальным уровнем шума и вибрации, соответствует самым строгим мировым стандартам по уровню вредных выбросов. Кроме того, мотор имеет конструкцию, позволяющую ему работать в любом положении

Поршневой насос Uniflow – оригинальная разработка от инженеров Maruyama. Насос горизонтального расположения обладает такой конструкцией, которая позволяет формировать равномерный стабильный поток жидкости, как на низких, так и на высоких оборотах. Он также способствует тому, чтобы наиболее эффективно использовать мощность двигателя для работы

Уникальная сдвоенная широкоугольная форсунка Fog King. Японская разработка - форсунка с веерным углом распыления в 100 градусов, изготовленная из высококачественных материалов, имеет очень небольшие отверстия для распыления. В сочетании с высоким давлением, создаваемым насосом, она обеспечивает тончайшее мелкодисперсное, туманное распыление жидкости, оптимально покрывающее растение. Таким образом, эффективность нанесения препарата увеличивается, а его расход снижается, что позволяет экономить дорогостоящие химикаты

Широкая заливная горловина с большим сетчатым фильтром. Конструкция фильтра создает надежную фиксацию в баке. Сетчатый фильтр способствует равномерному смешиванию добавляемых химикатов и предотвращает попадание инородных частиц в емкость, что помогает избежать засорения бака или форсунок

Узкая конструкция. Благодаря особой вытянутой форме опрыскиватель занимает совсем не много места по ширине, что позволяет работать между рядами посадок

Опция – 8-точечная насадка для линейного распыления. Штанга с 8 форсунками обеспечит ширину обработки 2,4 метра для обеспечения высокой производительности на больших площадях

Объем бака 25 л

Производительность 7,1 л/мин

Максимальное давление 30 Бар

Опрыскиватель колесный бензиновый CAIMAN Fog King PS25W (пр-во Япония) - это мобильный профессиональный высоконапорный агрегат, имеющий узкую конструкцию, благодаря которой он легко проходит по междурядьям. Распылитель может использоваться не только для борьбы с вредителями или дезинфекции, но и мытья корнеплодов. В стандартной комплектации он оснащается баком емкостью 25 литров, насадкой с латунным шаровым краном и шлангом 7,5 мм длиной 1,2 метра.