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Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PSS(70m)
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Бензиновые опрыскиватели
    Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PSS(70m)
    Арт. 1128591
    Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PSS(70m)

      Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PSS(70m)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128591

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Телескопическая штанга
      		Нет
      Манометр
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Японский бензиновый опрыскиватель Caiman Fog King PSS (70m) - профессиональная модель со шлангом длиной 70 метров. Он не имеет бака для жидкости, предназначен для работы с емкостями любого объема как мобильными, так и стационарными. Опрыскиватель способен работать со всеми типами биопрепаратов: инсектицидами, пестицидами, гербицидами, дезинфицирующими средствами в сфере животноводства, птицеводства. Кроме того, аппарат может использоваться для мойки и полива овощей и корнеплодов. Опрыскиватель оснащается двухпоршневой профессиональной помпой, распылительной насадкой и шлангом длиной 70 м на катушке.

        Преимущества

        • Бензиновый двигатель Honda GX25. Двигатель является одним из самых легких 4-тактных моторов и имеет самый низкий расход топлива среди аналогов. Он характеризуется минимальным уровнем шума и вибрации, соответствует самым строгим мировым стандартам по уровню вредных выбросов. Кроме того, мотор имеет конструкцию, позволяющую ему работать в любом положении
        • Двухпоршневой насос – оригинальная разработка от инженеров Maruyama. Обеспечивает чрезвычайно высокую производительность и износостойкость. Конструкция позволяет формировать равномерный стабильный поток жидкости, как на низких, так и на высоких оборотах. Он также способствует тому, чтобы наиболее эффективно использовать мощность двигателя для работы
        • Регулировка давления. Три режима позволяют проводить широкий спектр работ: обработка гербицидами (низкое давление), обычное опрыскивание (нормальный режим), мелкодисперсное туманное распыление (высокое давление)
        • Шланг высокого давления длиной 70 метров на катушке. Благодаря катушке шланг можно удобно хранить и использовать, таким образом, снижается риск его повреждения, запутывания или деформации
        • Производительность 7,5 л/мин
        • Максимальное давление 30 Бар