Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PSS(70m)

Преимущества

Бензиновый двигатель Honda GX25. Двигатель является одним из самых легких 4-тактных моторов и имеет самый низкий расход топлива среди аналогов. Он характеризуется минимальным уровнем шума и вибрации, соответствует самым строгим мировым стандартам по уровню вредных выбросов. Кроме того, мотор имеет конструкцию, позволяющую ему работать в любом положении

Двухпоршневой насос – оригинальная разработка от инженеров Maruyama. Обеспечивает чрезвычайно высокую производительность и износостойкость. Конструкция позволяет формировать равномерный стабильный поток жидкости, как на низких, так и на высоких оборотах. Он также способствует тому, чтобы наиболее эффективно использовать мощность двигателя для работы

Регулировка давления. Три режима позволяют проводить широкий спектр работ: обработка гербицидами (низкое давление), обычное опрыскивание (нормальный режим), мелкодисперсное туманное распыление (высокое давление)

Шланг высокого давления длиной 70 метров на катушке. Благодаря катушке шланг можно удобно хранить и использовать, таким образом, снижается риск его повреждения, запутывания или деформации

Производительность 7,5 л/мин

Максимальное давление 30 Бар

Японский бензиновый опрыскиватель Caiman Fog King PSS (70m) - профессиональная модель со шлангом длиной 70 метров. Он не имеет бака для жидкости, предназначен для работы с емкостями любого объема как мобильными, так и стационарными. Опрыскиватель способен работать со всеми типами биопрепаратов: инсектицидами, пестицидами, гербицидами, дезинфицирующими средствами в сфере животноводства, птицеводства. Кроме того, аппарат может использоваться для мойки и полива овощей и корнеплодов. Опрыскиватель оснащается двухпоршневой профессиональной помпой, распылительной насадкой и шлангом длиной 70 м на катушке.