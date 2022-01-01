Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PS50W
Арт. 1128573
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Франция
|
Родина бренда
|Франция
|
Емкость аккумулятора, Ач
|нет
|
Напряжение аккумулятора, В
|нет
- Колесный бензиновый опрыскиватель Caiman Fog King PS50W (пр-во Япония) представляет собой универсальную модель, предназначенную для работы со всеми типами биопрепаратов: против вредителей и болезней сельскохозяйственных культур и плодовых деревьев, против сорняков, а также дезинфицирующих средств - на фермах, птичниках, в городских условиях. Кроме того, аппарат может использоваться для мойки и полива овощей и корнеплодов. Опрыскиватель оснащается двухпоршневой профессиональной помпой, 50-литровым баком для жидкости, форсункой для дезинфекции Mini Super Jet, насадкой с латунным шаровым краном и шлангом длиной 50 м.
Преимущества
- Бензиновый двигатель Honda GX 25. Двигатель является одним из самых легких 4-тактных моторов и имеет самый низкий расход топлива среди аналогов. Он характеризуется минимальным уровнем шума и вибрации, соответствует самым строгим мировым стандартам по уровню вредных выбросов. Кроме того, мотор имеет конструкцию, позволяющую ему работать в любом положении
- Двухпоршневой насос обеспечивает чрезвычайно высокую производительность и износостойкость. Конструкция позволяет формировать равномерный стабильный поток жидкости, как на низких, так и на высоких оборотах. Он также способствует тому, чтобы наиболее эффективно использовать мощность двигателя для работы
- Регулировка давления. Три режима позволяют проводить широкий спектр работ: обработка гербицидами (низкое давление), обычное опрыскивание (нормальный режим), мелкодисперсное туманное распыление (высокое давление)
- Форсунка Mini SuperJet с регулировкой типа распыления. Вы можете выбрать веерное распыление, при котором производится обработка туманом, или направленную обработку прямой струей
- Широкая заливная горловина с большим сетчатым фильтром. Конструкция фильтра создает надежную фиксацию в баке. Сетчатый фильтр способствует равномерному смешиванию добавляемых химикатов и предотвращает попадание инородных частиц в емкость, что помогает избежать засорения бака или форсунок
- Шланг высокого давления длиной 50 метров на катушке. Благодаря катушке шланг можно удобно хранить и использовать, таким образом, снижается риск его повреждения, запутывания или деформации
- Большие пневмоколеса, стояночный тормоз на задних колесах. Благодаря колесам аппарат очень просто перемещать по земле. Стояночный тормоз надежно зафиксирует устройство на месте во избежание самопроизвольного передвижения во время работы
- Сливное отверстие в нижней части бака
- Позволяет слить остатки раствора при смене рабочей жидкости или перед постановкой аппарата на хранение