Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PS50W

Преимущества

Бензиновый двигатель Honda GX 25. Двигатель является одним из самых легких 4-тактных моторов и имеет самый низкий расход топлива среди аналогов. Он характеризуется минимальным уровнем шума и вибрации, соответствует самым строгим мировым стандартам по уровню вредных выбросов. Кроме того, мотор имеет конструкцию, позволяющую ему работать в любом положении

Двухпоршневой насос обеспечивает чрезвычайно высокую производительность и износостойкость. Конструкция позволяет формировать равномерный стабильный поток жидкости, как на низких, так и на высоких оборотах. Он также способствует тому, чтобы наиболее эффективно использовать мощность двигателя для работы

Регулировка давления. Три режима позволяют проводить широкий спектр работ: обработка гербицидами (низкое давление), обычное опрыскивание (нормальный режим), мелкодисперсное туманное распыление (высокое давление)

Форсунка Mini SuperJet с регулировкой типа распыления. Вы можете выбрать веерное распыление, при котором производится обработка туманом, или направленную обработку прямой струей

Широкая заливная горловина с большим сетчатым фильтром. Конструкция фильтра создает надежную фиксацию в баке. Сетчатый фильтр способствует равномерному смешиванию добавляемых химикатов и предотвращает попадание инородных частиц в емкость, что помогает избежать засорения бака или форсунок

Шланг высокого давления длиной 50 метров на катушке. Благодаря катушке шланг можно удобно хранить и использовать, таким образом, снижается риск его повреждения, запутывания или деформации

Большие пневмоколеса, стояночный тормоз на задних колесах. Благодаря колесам аппарат очень просто перемещать по земле. Стояночный тормоз надежно зафиксирует устройство на месте во избежание самопроизвольного передвижения во время работы

Сливное отверстие в нижней части бака

Позволяет слить остатки раствора при смене рабочей жидкости или перед постановкой аппарата на хранение

Колесный бензиновый опрыскиватель Caiman Fog King PS50W (пр-во Япония) представляет собой универсальную модель, предназначенную для работы со всеми типами биопрепаратов: против вредителей и болезней сельскохозяйственных культур и плодовых деревьев, против сорняков, а также дезинфицирующих средств - на фермах, птичниках, в городских условиях. Кроме того, аппарат может использоваться для мойки и полива овощей и корнеплодов. Опрыскиватель оснащается двухпоршневой профессиональной помпой, 50-литровым баком для жидкости, форсункой для дезинфекции Mini Super Jet, насадкой с латунным шаровым краном и шлангом длиной 50 м.