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Поверхностный насос P.I.T. PSP015027-550/23, 550 Вт
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Поверхностные насосы
    Поверхностный насос P.I.T. PSP015027-550/23, 550 Вт
    Арт. О00000026696
    Поверхностный насос P.I.T. PSP015027-550/23, 550 Вт

      Поверхностный насос P.I.T. PSP015027-550/23, 550 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026696

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Центробежный поверхностный насос P.I.T. PSP015027-550/23 подойдет для центрального водоснабжения, откачивания воды из баков и полива сада. Принцип работы данного насоса достаточно прост. Модель оборудована термозащитой, предохраняющей её от выхода из строя вследствие перегрева.

        Преимущества

        • Термопредохранитель
        • Простота эксплуатации
        • Устойчивое основание
        • P.I.T. PSP015027-550/23 может подключаться к системе центрального водоснабжения для увеличения давления только совместно с реле давления (приобретается отдельно)
        • Длина сетевого шнура: 1.2 м