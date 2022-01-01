Поверхностный насос P.I.T. PSP015027-550/23, 550 Вт

Преимущества

Термопредохранитель

Простота эксплуатации

Устойчивое основание

P.I.T. PSP015027-550/23 может подключаться к системе центрального водоснабжения для увеличения давления только совместно с реле давления (приобретается отдельно)

Длина сетевого шнура: 1.2 м

Центробежный поверхностный насос P.I.T. PSP015027-550/23 подойдет для центрального водоснабжения, откачивания воды из баков и полива сада. Принцип работы данного насоса достаточно прост. Модель оборудована термозащитой, предохраняющей её от выхода из строя вследствие перегрева.