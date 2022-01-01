Поверхностный насос P.I.T. PSP015027-550/23, 550 Вт
Арт. О00000026696
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Центробежный поверхностный насос P.I.T. PSP015027-550/23 подойдет для центрального водоснабжения, откачивания воды из баков и полива сада. Принцип работы данного насоса достаточно прост. Модель оборудована термозащитой, предохраняющей её от выхода из строя вследствие перегрева.
Преимущества
- Термопредохранитель
- Простота эксплуатации
- Устойчивое основание
- P.I.T. PSP015027-550/23 может подключаться к системе центрального водоснабжения для увеличения давления только совместно с реле давления (приобретается отдельно)
- Длина сетевого шнура: 1.2 м