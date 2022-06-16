Преимущества

Устойчивое основание Вихрь ПН-1100 68/4/9

Корпус двигателя выполнен из пластика

Насос с высокой производительностью - 70 литров в минуту

Малый вес и компактность позволяют без труда перевозить агрегат

Поверхностный насос Вихрь ПН-1100 68/4/9 используется для забора чистой воды воды из резервуаров или колодцев, подойдет для организации водоснабжения в загородном доме. Аппарат способен перемещать до 4200 литров воды в час. Прочные устойчивые ножки позволят надежно установить насос на любой поверхности.