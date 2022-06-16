Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Поверхностный насос Вихрь ПН-1100
5.0
1
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Поверхностный насос Вихрь ПН-1100
    Арт. О00000013378
    5.0
    1
    Поверхностный насос Вихрь ПН-1100
    Поверхностный насос Вихрь ПН-1100
    Поверхностный насос Вихрь ПН-1100
    Поверхностный насос Вихрь ПН-1100
    Поверхностный насос Вихрь ПН-1100
    Поверхностный насос Вихрь ПН-1100
      Поверхностный насос Вихрь ПН-1100
      Поверхностный насос Вихрь ПН-1100
      Поверхностный насос Вихрь ПН-1100
      Поверхностный насос Вихрь ПН-1100
      Поверхностный насос Вихрь ПН-1100
      Поверхностный насос Вихрь ПН-1100

      Поверхностный насос Вихрь ПН-1100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013378
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Поверхностный насос Вихрь ПН-1100 68/4/9 используется для забора чистой воды воды из резервуаров или колодцев, подойдет для организации водоснабжения в загородном доме. Аппарат способен перемещать до 4200 литров воды в час. Прочные устойчивые ножки позволят надежно установить насос на любой поверхности.

        Преимущества

        • Устойчивое основание Вихрь ПН-1100 68/4/9
        • Корпус двигателя выполнен из пластика
        • Насос с высокой производительностью - 70 литров в минуту
        • Малый вес и компактность позволяют без труда перевозить агрегат