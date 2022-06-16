Поверхностный насос Вихрь ПН-1100
Арт. О00000013378
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Поверхностный насос Вихрь ПН-1100 68/4/9 используется для забора чистой воды воды из резервуаров или колодцев, подойдет для организации водоснабжения в загородном доме. Аппарат способен перемещать до 4200 литров воды в час. Прочные устойчивые ножки позволят надежно установить насос на любой поверхности.
Преимущества
- Устойчивое основание Вихрь ПН-1100 68/4/9
- Корпус двигателя выполнен из пластика
- Насос с высокой производительностью - 70 литров в минуту
- Малый вес и компактность позволяют без труда перевозить агрегат