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Садовый насос Al-Ko GP 600 Eco 113595, 580 Вт.
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Поверхностные насосы
    Садовый насос Al-Ko GP 600 Eco 113595, 580 Вт.
    Арт. О00000033761
    Садовый насос Al-Ko GP 600 Eco 113595, 580 Вт.

      Садовый насос Al-Ko GP 600 Eco 113595, 580 Вт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033761

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Садовый насос AL-KO GP 600 Eco 113595 самовсасывающий, поверхностный - применяется для полива огорода и сада, для забора чистой воды из колодцев и скважин. Оснащен асинхронным двигателем и способен перекачивать до 3000 литров в час. Корпус из ударопрочного пластика устойчив к механическим повреждениям и коррозии. Возможно крепление насоса к горизонтальной поверхности.

        Преимущества

        • Защита от перегрева
        • Простота в обслуживании
        • Широкая платформа - устойчивость насоса
        • Ручка для удобства переноски
        • Возможность установки дополнительно автоматического контроллера
        • Небольшие размеры и вес