Садовый насос Al-Ko GP 600 Eco 113595, 580 Вт.
Арт. О00000033761
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Садовый насос AL-KO GP 600 Eco 113595 самовсасывающий, поверхностный - применяется для полива огорода и сада, для забора чистой воды из колодцев и скважин. Оснащен асинхронным двигателем и способен перекачивать до 3000 литров в час. Корпус из ударопрочного пластика устойчив к механическим повреждениям и коррозии. Возможно крепление насоса к горизонтальной поверхности.
Преимущества
- Защита от перегрева
- Простота в обслуживании
- Широкая платформа - устойчивость насоса
- Ручка для удобства переноски
- Возможность установки дополнительно автоматического контроллера
- Небольшие размеры и вес