Садовый насос Al-Ko GP 600 Eco 113595, 580 Вт.

Преимущества

Защита от перегрева

Простота в обслуживании

Широкая платформа - устойчивость насоса

Ручка для удобства переноски

Возможность установки дополнительно автоматического контроллера

Небольшие размеры и вес

Садовый насос AL-KO GP 600 Eco 113595 самовсасывающий, поверхностный - применяется для полива огорода и сада, для забора чистой воды из колодцев и скважин. Оснащен асинхронным двигателем и способен перекачивать до 3000 литров в час. Корпус из ударопрочного пластика устойчив к механическим повреждениям и коррозии. Возможно крепление насоса к горизонтальной поверхности.