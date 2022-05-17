Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40
Арт. X19039582
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|2600
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Длина шины, дюйм
|16
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Количество звеньев, шт
|59
Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40 используется для заготовки дров, распиловки различной древесины при строительных и ремонтных работах, а также для уход за деревьями. Шестерни изготовлены из легированной стали, что обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам и продолжительный срок службы. Пила не выделяет вредных для окружающей среды веществ, что дает возможность использования в закрытых помещениях. Эргономичные рукоятки не скользят в руках, обеспечивая надежный хват и комфортную работу.
Преимущества
- Предохранительный щиток - снижает вероятность контакта руки с цепью
- Удобное хранение гаечного ключа
- Высокая скорость пильной цепи - хорошая производительность
- Две рукоятки - для надежного удержания инструмента
- Корпус инструмента из прочного материала с добавлением нейлона - устойчивость к ударам и низким температурам
- Не выделяет токсичных выхлопов, что позволяет работать в закрытом помещении
- Автоматическая система смазки цепи и шины
- Неспутывающийся полимерный кабель - эластичность при низких температурах
- Замена щеток без необходимости разборки корпуса
- Низкий уровень шума
- Окошко для контроля количества масла
- Триггерная клавиша с фиксацией - упрощает непрерывную работу, предотвращает преднамеренный пуск после сбоя в электропитании
- Рукоятка с резиновой вставкой - надежный хват и полный контроль над инструментом
- Пила хорошо сбалансирована - комфортное управление в любой ситуации