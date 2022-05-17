Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40 используется для заготовки дров, распиловки различной древесины при строительных и ремонтных работах, а также для уход за деревьями. Шестерни изготовлены из легированной стали, что обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам и продолжительный срок службы. Пила не выделяет вредных для окружающей среды веществ, что дает возможность использования в закрытых помещениях. Эргономичные рукоятки не скользят в руках, обеспечивая надежный хват и комфортную работу.

Преимущества