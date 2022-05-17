Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40
5.0
2
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40
    Арт. X19039582
    5.0
    2
    Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40
    Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40
    Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40
    Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40
    Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40
    Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40
    Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40
    Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40
      Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40
      Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40
      Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40
      Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40
      Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40
      Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40
      Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40
      Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40

      Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X19039582
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энергомаш
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		2600
      Длина шины, дюйм
      		16
      Количество звеньев, шт
      		59
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Электрическая цепная пила Энергомаш ПЦ-40 используется для заготовки дров, распиловки различной древесины при строительных и ремонтных работах, а также для уход за деревьями. Шестерни изготовлены из легированной стали, что обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам и продолжительный срок службы. Пила не выделяет вредных для окружающей среды веществ, что дает возможность использования в закрытых помещениях. Эргономичные рукоятки не скользят в руках, обеспечивая надежный хват и комфортную работу.

        Преимущества 

        • Предохранительный щиток - снижает вероятность контакта руки с цепью
        • Удобное хранение гаечного ключа
        • Высокая скорость пильной цепи - хорошая производительность
        • Две рукоятки - для надежного удержания инструмента
        • Корпус инструмента из прочного материала с добавлением нейлона - устойчивость к ударам и низким температурам
        • Не выделяет токсичных выхлопов, что позволяет работать в закрытом помещении
        • Автоматическая система смазки цепи и шины
        • Неспутывающийся полимерный кабель - эластичность при низких температурах
        • Замена щеток без необходимости разборки корпуса
        • Низкий уровень шума 
        • Окошко для контроля количества масла
        • Триггерная клавиша с фиксацией - упрощает непрерывную работу, предотвращает преднамеренный пуск после сбоя в электропитании
        • Рукоятка с резиновой вставкой - надежный хват и полный контроль над инструментом
        • Пила хорошо сбалансирована - комфортное управление в любой ситуации