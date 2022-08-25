Пневмодрель Bosch 6мм, ЗВП 0.607.160.501
Арт. X1099040224
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|коробка
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Макс. размер патрона, мм
|10
- Пневматическая дрель Bosch 0.607.160.501 оснащена ключевым патроном, который более надежный при работе с твёрдыми материалами. Модель работает на сжатом воздухе, что подразумевает внушительный рабочий ресурс и возможность работы без перерывов длительное время. Расхода воздуха под нагрузкой составляет 8,5 л/с.
Преимущества
- Расход воздуха под нагрузкой: 8,5 л/с
- Максимальный диаметр сверла по стали: 6,0 мм
- Диаметр резьбы шпинделя: 3/8" 24 UNF 2A
- Резьба соединительного патрубка: 1/4"-NPT
- Сечение воздушного шланга: 10 мм