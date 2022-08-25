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Пневмодрель Bosch 6мм, ЗВП 0.607.160.501
5.0
1
Найти аналог
Пневмодрели
    Пневмодрель Bosch 6мм, ЗВП 0.607.160.501
    Арт. X1099040224
    5.0
    1
    Пневмодрель Bosch 6мм, ЗВП 0.607.160.501

      Пневмодрель Bosch 6мм, ЗВП 0.607.160.501

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099040224
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Макс. размер патрона, мм
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневматическая дрель Bosch 0.607.160.501 оснащена ключевым патроном, который более надежный при работе с твёрдыми материалами. Модель работает на сжатом воздухе, что подразумевает внушительный рабочий ресурс и возможность работы без перерывов длительное время. Расхода воздуха под нагрузкой составляет 8,5 л/с.

        Преимущества

        • Расход воздуха под нагрузкой: 8,5 л/с
        • Максимальный диаметр сверла по стали: 6,0 мм
        • Диаметр резьбы шпинделя: 3/8" 24 UNF 2A
        • Резьба соединительного патрубка: 1/4"-NPT
        • Сечение воздушного шланга: 10 мм