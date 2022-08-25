Пневмодрель Bosch 6мм, ЗВП 0.607.160.501

Преимущества

Расход воздуха под нагрузкой: 8,5 л/с

Максимальный диаметр сверла по стали: 6,0 мм

Диаметр резьбы шпинделя: 3/8" 24 UNF 2A

Резьба соединительного патрубка: 1/4"-NPT

Сечение воздушного шланга: 10 мм

Пневматическая дрель Bosch 0.607.160.501 оснащена ключевым патроном, который более надежный при работе с твёрдыми материалами. Модель работает на сжатом воздухе, что подразумевает внушительный рабочий ресурс и возможность работы без перерывов длительное время. Расхода воздуха под нагрузкой составляет 8,5 л/с.