Описание:
Пневмогравер FUBAG G 54000 отличается малым весом и отличной производительностью. Применяется для шлифовки каменных, металлических и других поверхностей.
Преимущества:
- Длинный гибкий шланг для подачи воздуха;
- Корпус FUBAG G 54000 100450 выполнен в удобной и привычной форме - форме ручки;
- Внушительный рабочий ресурс;
- Надежный металлический корпус;
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе;
- Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени;
- Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю;
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса.
Комплектация:
- Пневмогравер;
- Шланг;
- Штуцер;
- 10 резцов;
- Минилубрикатор;
- Ключи;
- Кейс.