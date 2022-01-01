Описание:

Преимущества:

Длинный гибкий шланг для подачи воздуха;

Корпус FUBAG G 54000 100450 выполнен в удобной и привычной форме - форме ручки;

Внушительный рабочий ресурс;

Надежный металлический корпус;

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе;

Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени;

Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю;

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса.

Комплектация:

Пневмогравер;

Шланг;

Штуцер;

10 резцов;

Минилубрикатор;

Ключи;

Кейс.

Пневмогравер FUBAG G 54000 отличается малым весом и отличной производительностью. Применяется для шлифовки каменных, металлических и других поверхностей.