Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневмогравер Fubag G 54000
Найти аналог
Пневмограверы
    Пневмогравер Fubag G 54000
    Арт. fubag_747
    Пневмогравер Fubag G 54000
    Пневмогравер Fubag G 54000
      Пневмогравер Fubag G 54000
      Пневмогравер Fubag G 54000

      Пневмогравер Fubag G 54000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_747

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Пневмогравер FUBAG G 54000 отличается малым весом и отличной производительностью. Применяется для шлифовки каменных, металлических и других поверхностей.

        Преимущества:

        • Длинный гибкий шланг для подачи воздуха;
        • Корпус FUBAG G 54000 100450 выполнен в удобной и привычной форме - форме ручки;
        • Внушительный рабочий ресурс;
        • Надежный металлический корпус;
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе;
        • Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени;
        • Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю;
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса.

        Комплектация:

        • Пневмогравер;
        • Шланг;
        • Штуцер;
        • 10 резцов;
        • Минилубрикатор;
        • Ключи;
        • Кейс.