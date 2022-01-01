Подъемник пневматический TJ-1025-B AE&T
Арт. aet_148
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|580
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Грузоподъемность, т
|2.5
- Пневматический подъемник 2.5т AE&T TJ-1025-B используется в шиномонтажных мастерских для ускорения, а также упрощения процесса обслуживания автомобилей. Преимуществом данной модели является то, что она не требует подключения к электрической сети и может устанавливаться как на пол, так и в его уровень. Диапазон рабочих температур подъемника - от -40 до +80 0С, что дает возможность его эксплуатации вне помещений
Преимущества
- Простота конструкции
- Подходит для подъема различных типов автомобилей
- Отсутствие гидро- и электросистем
- Значительное упрощение эксплуатации за счет использования только сжатого воздуха
- Две пневмоподушки
- Выдвижные лапы