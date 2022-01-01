Подъемник пневматический TJ-1025-B AE&T

Преимущества

Простота конструкции

Подходит для подъема различных типов автомобилей

Отсутствие гидро- и электросистем

Значительное упрощение эксплуатации за счет использования только сжатого воздуха

Две пневмоподушки

Выдвижные лапы

Пневматический подъемник 2.5т AE&T TJ-1025-B используется в шиномонтажных мастерских для ускорения, а также упрощения процесса обслуживания автомобилей. Преимуществом данной модели является то, что она не требует подключения к электрической сети и может устанавливаться как на пол, так и в его уровень. Диапазон рабочих температур подъемника - от -40 до +80 0С, что дает возможность его эксплуатации вне помещений