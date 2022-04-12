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Преобразователь ржавчины Lavr Ln1434 (120 мл)
5.0
2
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Очистители дисков
    Преобразователь ржавчины Lavr Ln1434 (120 мл)
    Арт. X131506247
    5.0
    2
    Преобразователь ржавчины Lavr Ln1434 (120 мл)

      Преобразователь ржавчины Lavr Ln1434 (120 мл)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506247
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Lavr
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		преобразователь ржавчины
      Объем, л
      		0.12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Преобразователь ржавчины Lavr Ln1434 (120 мл) - состав удаляет ржавчину на кузове и деталях автомобиля, в том числе на поверхностях большой площади. Предотвращает развитие коррозии и разрушение ЛКП. Улучшает адгезию грунтовки и краски к металлу. Может применяться для демонтажа приржавевших соединений. Действует быстро, расходуется экономично.

        Преимущества

        • Быстро и эффективно удаляет ржавчину
        • Улучшает адгезию грунтовки и краски к металлу
        • Препятствует распространению коррозии и разрушению лакокрасочного покрытия
        • Обладает высокой проникающей способностью
        • Может применяться для облегчения демонтажа приржавевших соединений
        • Содержит смесь органических и неорганических кислот
        • Действует за 10 минут
        • Безопасен для конструкционных материалов автомобиля
        • Имеет экономичный расход