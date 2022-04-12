Преимущества

Быстро и эффективно удаляет ржавчину

Улучшает адгезию грунтовки и краски к металлу

Препятствует распространению коррозии и разрушению лакокрасочного покрытия

Обладает высокой проникающей способностью

Может применяться для облегчения демонтажа приржавевших соединений

Содержит смесь органических и неорганических кислот

Действует за 10 минут

Безопасен для конструкционных материалов автомобиля

Имеет экономичный расход

Преобразователь ржавчины Lavr Ln1434 (120 мл) - состав удаляет ржавчину на кузове и деталях автомобиля, в том числе на поверхностях большой площади. Предотвращает развитие коррозии и разрушение ЛКП. Улучшает адгезию грунтовки и краски к металлу. Может применяться для демонтажа приржавевших соединений. Действует быстро, расходуется экономично.