Преобразователь ржавчины Lavr Ln1434 (120 мл)
Арт. X131506247
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|преобразователь ржавчины
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Объем, л
|0.12
- Преобразователь ржавчины Lavr Ln1434 (120 мл) - состав удаляет ржавчину на кузове и деталях автомобиля, в том числе на поверхностях большой площади. Предотвращает развитие коррозии и разрушение ЛКП. Улучшает адгезию грунтовки и краски к металлу. Может применяться для демонтажа приржавевших соединений. Действует быстро, расходуется экономично.
Преимущества
- Быстро и эффективно удаляет ржавчину
- Улучшает адгезию грунтовки и краски к металлу
- Препятствует распространению коррозии и разрушению лакокрасочного покрытия
- Обладает высокой проникающей способностью
- Может применяться для облегчения демонтажа приржавевших соединений
- Содержит смесь органических и неорганических кислот
- Действует за 10 минут
- Безопасен для конструкционных материалов автомобиля
- Имеет экономичный расход