Уровень РемоКолор Yellow 17-0-004, алюминиевый, коробчатый корпус, 3 акриловых глазка, линейка, 400 мм

Уровень РемоКолор Yellow 17-0-004 - имеет легкий и долговечный в применении коробчатый алюминиевый корпус. Инструмент предназначен для проверки правильности вертикали, горизонтали, а также поверхности под углом 45 градусов. На корпус нанесена линейка для проведения измерений длины. 3 акриловых глазка надежно закреплены, благодаря чему их точность не изменяется после падения. Жидкость в пузырьковой камере не выцветает на солнце. Точность измерений – 1 мм/м