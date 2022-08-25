Уровень РемоКолор Yellow 17-0-004, алюминиевый, коробчатый корпус, 3 акриловых глазка, линейка, 400 мм
Арт. О00000033458
Уровень РемоКолор Yellow 17-0-004, алюминиевый, коробчатый корпус, 3 акриловых глазка, линейка, 400 мм
Арт. О00000033458
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Уровень РемоКолор Yellow 17-0-004 - имеет легкий и долговечный в применении коробчатый алюминиевый корпус. Инструмент предназначен для проверки правильности вертикали, горизонтали, а также поверхности под углом 45 градусов. На корпус нанесена линейка для проведения измерений длины. 3 акриловых глазка надежно закреплены, благодаря чему их точность не изменяется после падения. Жидкость в пузырьковой камере не выцветает на солнце. Точность измерений – 1 мм/м