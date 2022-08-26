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Уровень РемоКолор Yellow 17-0-006, алюминиевый, коробчатый корпус, 3 акриловых глазка, линейка, 600 мм
5.0
1
490 ₽
Строительные уровни
    Уровень РемоКолор Yellow 17-0-006, алюминиевый, коробчатый корпус, 3 акриловых глазка, линейка, 600 мм
    Арт. О00000033459
    5.0
    1
    Уровень РемоКолор Yellow 17-0-006, алюминиевый, коробчатый корпус, 3 акриловых глазка, линейка, 600 мм
    Уровень РемоКолор Yellow 17-0-006, алюминиевый, коробчатый корпус, 3 акриловых глазка, линейка, 600 мм
    Уровень РемоКолор Yellow 17-0-006, алюминиевый, коробчатый корпус, 3 акриловых глазка, линейка, 600 мм
      Уровень РемоКолор Yellow 17-0-006, алюминиевый, коробчатый корпус, 3 акриловых глазка, линейка, 600 мм
      Уровень РемоКолор Yellow 17-0-006, алюминиевый, коробчатый корпус, 3 акриловых глазка, линейка, 600 мм
      Уровень РемоКолор Yellow 17-0-006, алюминиевый, коробчатый корпус, 3 акриловых глазка, линейка, 600 мм

      Уровень РемоКолор Yellow 17-0-006, алюминиевый, коробчатый корпус, 3 акриловых глазка, линейка, 600 мм

      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033459
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уровень РемоКолор Yellow 17-0-006 - имеет легкий и долговечный в применении коробчатый алюминиевый корпус. Инструмент предназначен для проверки правильности вертикали, горизонтали, а также поверхности под углом 45 градусов. На корпус нанесена линейка для проведения измерений длины. 3 акриловых глазка надежно закреплены, благодаря чему их точность не изменяется после падения. Жидкость в пузырьковой камере не выцветает на солнце. Точность измерений – 1 мм/м