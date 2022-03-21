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Строительный уровень 2503215, 1500 мм
5.0
2
1 440 ₽
Строительные уровни
    Строительный уровень 2503215, 1500 мм
    Арт. Х1316200139
    5.0
    2
    Строительный уровень 2503215, 1500 мм
    Строительный уровень 2503215, 1500 мм
      Строительный уровень 2503215, 1500 мм
      Строительный уровень 2503215, 1500 мм

      Строительный уровень 2503215, 1500 мм

      1 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1316200139
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      1 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для проведения точной выверки горизонтальности и вертикальности различных поверхностей во время проведения отделочных работ. Упрочненный корпус изготовлен из алюминия, что придает уровню малый вес при высоких прочностных характеристиках. Оснащен двусторонней отфрезерованной рабочей поверхностью для достижения максимальной точности измерений.

        Преимущества

        • Две эргономичные рукоятки создают дополнительное удобство
        • Надежность и долговечность