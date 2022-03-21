Строительный уровень 2503215, 1500 мм

Преимущества

Две эргономичные рукоятки создают дополнительное удобство

Надежность и долговечность

Применяется для проведения точной выверки горизонтальности и вертикальности различных поверхностей во время проведения отделочных работ. Упрочненный корпус изготовлен из алюминия, что придает уровню малый вес при высоких прочностных характеристиках. Оснащен двусторонней отфрезерованной рабочей поверхностью для достижения максимальной точности измерений.