Строительный уровень 2503215, 1500 мм
Арт. Х1316200139
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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- Применяется для проведения точной выверки горизонтальности и вертикальности различных поверхностей во время проведения отделочных работ. Упрочненный корпус изготовлен из алюминия, что придает уровню малый вес при высоких прочностных характеристиках. Оснащен двусторонней отфрезерованной рабочей поверхностью для достижения максимальной точности измерений.
Преимущества
- Две эргономичные рукоятки создают дополнительное удобство
- Надежность и долговечность