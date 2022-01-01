Шланг ПВХ пищевой трёхслойный Метеорит, 25 м, 3/4", текстильное армированное плетение)
Арт. О00000013781
Шланг ПВХ пищевой трёхслойный Метеорит, 25 м, 3/4", текстильное армированное плетение)
Арт. О00000013781
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|3/4
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Длина, м
|25
- Шланг ПВХ пищевой трёхслойный Метеорит (25 м, 3/4", текстильное армированное плетение) предназначен для орошения почвы на садовых и парковых участках. Имеет длительный срок использования. Не содержит вредные для окружающей среды вещества.