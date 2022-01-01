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Шланг ПВХ пищевой трёхслойный Метеорит, 25 м, 3/4", текстильное армированное плетение)
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Шланги армированные
    Шланг ПВХ пищевой трёхслойный Метеорит, 25 м, 3/4", текстильное армированное плетение)
    Арт. О00000013781
    Шланг ПВХ пищевой трёхслойный Метеорит, 25 м, 3/4", текстильное армированное плетение)
    Шланг ПВХ пищевой трёхслойный Метеорит, 25 м, 3/4", текстильное армированное плетение)
      Шланг ПВХ пищевой трёхслойный Метеорит, 25 м, 3/4", текстильное армированное плетение)
      Шланг ПВХ пищевой трёхслойный Метеорит, 25 м, 3/4", текстильное армированное плетение)

      Шланг ПВХ пищевой трёхслойный Метеорит, 25 м, 3/4", текстильное армированное плетение)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013781

      Характеристики

      Производитель
      		ЗПШ
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Длина, м
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг ПВХ пищевой трёхслойный Метеорит (25 м, 3/4", текстильное армированное плетение) предназначен для орошения почвы на садовых и парковых участках. Имеет длительный срок использования. Не содержит вредные для окружающей среды вещества. 